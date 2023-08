Klatovským dorostencům se v divizi nedařilo, na hřišti Příbrami oba výběry padly

Fotbalisté staršího dorostu SK Klatovy 1898 mají za sebou druhé utkání nového ročníku České divize fotbalistů do 19 let. Ale bohužel stejně jako v Přešticích nebodovali. Na půdě rezervního týmu 1. FK Příbram prohráli 1:4 a zůstávají v tabulce na nule. Ještě hůř na Litavce dopadli klatovští fotbalisté v kategorii do 17 let, kteří od soupeře schytali debakl 2:8.