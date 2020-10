Klatovský fotbalový oddíl zve nové zájemce do svých řad

Fotbalový oddíl SK Klatovy 1898 pořádá pro děti (kluky i holky - budoucí fotbalistky) od 4 do 10 let (ročníky 2010 až 2016) nábory. Jedná se o dva konkrétní termíny, a to úterý 6. října a v pátek 9. října od 16.30 hodin na stadionu na Rozvoji.

Klatovský fotbalový oddíl zve nové zájemce do svých řad. | Foto: Aneta Kalivodová