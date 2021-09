Krajský přebor mladšího dorostu, 4. kolo: Chlumčany – Nýrsko 11:0 (6:0), VS Plzeň/Prazdroj Plzeň – Horažďovice/Sv. Hrádek 2:4 (1:0, branky Horažďovic/Hrádku: 72. Mlnařík, 80. Šabek, 82. Fremund, 83. Kodýdek).

Krajský přebor staršího dorostu, 4. kolo: Chlumčany – Nýrsko 1:1 (5:4 na penalty, 1:1, branka Nýrska: 37. Göndör), VS Plzeň/Prazdroj Plzeň – Horažďovice/Sv. Hrádek 2:9 (2:4, branky Horažďovic/Hrádku: 28. a 68. Lávička, 36. a 38. Fremund, 3. Rojt, 54. Marc, 85. Klečka, 87. Krotkovský, 90. Mlnařík).

Česká divize dorostu v kategorii do 19 a 17 let, 4. kolo: Hořovice U19 – Klatovy U19 3:3 (0:2, branky Klatov: 22. Šašek, 37. A. Hošek, 48. Kutka), Hořovice U17 – Klatovy U17 2:4 (1:2, branky Klatov: 1. Daněk, 13. Boublík, 72. A. Hošek, 80. Vaňourek z penalty).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.