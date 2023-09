Dvakrát uspěly, ale naposledy padly v derby na půdě domažlické Jiskry těsně 0:1. Teď mají fotbalistky SK Klatovy 1898 šanci na reparát, už v neděli od 15 hodin přivítají na domácím stadionu Rozvoj jihočeské Mokré, aktuálního (a doposud stoprocentního) lídra divizní skupiny C.

Fotbalistky SK Klatovy 1898 (červené dresy). | Foto: Yvetta Chmelová

„Čeká nás těžké utkání s týmem, který po třech kolech bez jediné ztráty vede průběžné pořadí naší divizní skupiny, a který si ve dvou duelech ze tří s velkou chutí zastřílel. Nováčkovi z Prachatic nasázel šestnáct gólů a v minulém kole si doma otevřel střelnici proti oslabené Blatné (18:0),“ upozornila na enormní sílu soupeřek vedoucí družstva klatovských fotbalistek Yvetta Chmelová.

Sama však slibuje, že Klatovanky favoritkám nedělního souboje nedají nic zadarmo. „My si hodláme spravit chuť po bodovém půstu v Domažlicích a rozhodně nedopustíme, aby tým z Mokrého pokračoval ve svých střeleckých hodech i v Klatovech,“ slibuje fanouškům pošumavského klubu.

Fotbalistky SK Klatovy 1898 (červené dresy).Zdroj: Yvetta Chmelová

„Ale víme, že to bude hodně těžké utkání a předpokládáme, že i tvrdé. Mokré disponuje velmi silným kádrem v čele s Adélou Šturmovou, futsalovou reprezentantkou. Ovšem i my máme skvělý tým, který rozhodně body nehodlá rozdávat a udělá vše pro to, aby body zůstaly v Klatovech,“ říká Chmelová.

„Zveme všechny naše příznivce. Přijďte nám fandit, rozhodně vás budeme potřebovat. Utkání začíná v 15 hodin na hřišti na Rozvoji,“ dodává.

