KANONÝŘI DENÍKU: Absolutním gólovým králem podzimu se stal Denis Gashi

Fotbalový podzim už sice skončil, ale sportovní redakce Deníku si pro vás připravila unikátní přehled nejlepších střelců z týmů Klatovska ve všech soutěžích od dospělých až po mladší žáky. Bez ohledu na početnost nebo náročnost jednotlivých soutěží. Nejlepším kanonýrem první poloviny sezony se stal klatovský útočník Denis Gashi, který v dorostenecké divizi do 17 let vstřelil 26 branek a dva přesné zásahy slavil také v kategorii do 19 let. Mezi muži dal na podzim nejvíce gólů František Melka z Hradešic, který v okresním přeboru pálil přesně dvaadvacetkrát.

