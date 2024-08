Plánice spadla z okresního přeboru do III. třídy a cílem klubu je co nejdříve se do něho vrátit.

Turek začínal s fotbalem v Plánici. "Od pěti nebo šesti let jsem hrál v Nepomuku, kam jsme se přestěhovali. Tam jsem hrál do šestnácti, protože jsem se vrátil do Plánice," uvedl s tím, že už hraje pouze za muže, nikoliv i za dorost.

V Nepomuku se postavil do branky a z postu gólmana se později přesunul do obrany, následovala pozice záložníka a útočníka. "Teď jsem se po delší době vrátil do středu zálohy," dodal Tomáš Turek.

Jeho fotbalové ambice sahají výš než do okresní III. třídy. "Chtěl bych se dostat co nejvýš to půjde. Sedmnáct let není nejvyšší věk, ale myslím si, že takovou tu topku jsem už propásl. Nic extra z toho už asi být nemůže. Nicméně krajský přebor by byl reálný," naplánoval si fotbalista Plánice.