Třeba šestkrát. „Šest gólů v jednom zápase? Jo, už se mi to párkrát stalo,“ naznačil, že půl tucet branek se mu podařilo dát už několikrát. Tentokrát se trefil „jen“ třikrát, ale jeho trefy byly proti Sušici rozhodující.

Michal Poupa (vpravo).Zdroj: Tomáš Kanta

Hattrickem se blýskl i padesátiletý fotbalista Sokola Dlažov Josef Jarko, který v souboji 6. kola skupiny o 13. až 18. místo režíroval výhru svého družstva nad TJ Spůle 1994 5:2. A nutno poznamenat, že ve svém počínání byl padesátník Jarko ještě rychlejší než Poupa. Čepice totiž létaly na hřiště v Pocinovicích, kde má Spůle svůj azyl, už na konci prvního poločasu. Nejlepším mládežníkem uplynulého víkendu byl třináctiletý mladík Jakub Vacík z Horažďovic, který se v dresu svého týmu ve společenství s Hrádkem radoval z gólu hned pětkrát v zápase 22. kola krajského přeboru mladších žáků proti Rapidu Plzeň (6:0).

Nejlepší kanonýři z Klatovska o uplynulém víkendu

Dospělí: 3 branky – Michal Poupa (46 let, Dešenice, IV. třída), Josef Jarko (50 let, Dlažov, IV. třída), 2 branky – Dominik Vašák (30 let, Dlouhá Ves, okresní přebor), Radek Holeček (45 let, Sv. Hrádek B, III. třída), Dominik Vraný (30 let, Bolešiny B, III. třída), Radek Šindelář (27 let, Bolešiny B, III. třída), Jan Soupír (29 let, Chudenice, okresní přebor), Stanislav Bečka (27 let, Měcholupy, I. B třída), David Holický (44 let, Železná Ruda, III. třída), Petr Altman (20 let, Kolinec, III. třída), Štěpán Javůrek (35 let, Dlažov, IV. třída), Jaroslav Kubů (45 let, Milčice, IV. třída), Martin Hanzlík (20 let, Kvasetice, IV. třída), Ondřej Jareš (24 let, Měčín, III. třída), Marek Johánek (29 let, Luby B, okresní přebor), Vojtěch Suda (27 let, Milčice, IV. třída), Ondřej Prodan (32 let, Dešenice, IV. třída), Jiří Vlach (25 let, Spůle, IV. třída). Mládežníci: 5 branek – Jakub Vacík (13 let, Horažďovice & Sv. Hrádek, krajský přebor mladších žáků), Le Duc Dung Nguyen (13 let, Nýrsko & Železná Ruda, krajský přebor mladších žáků).

