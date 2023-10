Podívejte se v pátečním přehledu Deníku, kam o víkendu vyrazit na Klatovsku (a nejen tam) za nejpopulárnějším sportem světa - za fotbalem. V akci budou desítky týmů z Klatovska napříč všemi věkovými kategoriemi i soutěžemi. Necháte se inspirovat tipy Deníku a vyrazíte někam?

Fotbalisté divizního SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v červených dresech) změří o víkendu síly s Tachovem (modří). | Foto: Jan Vydra

FORTUNA divize A – sobota 16.00: Klatovy – Tachov. Krajský přebor – sobota 16.00: Okula Nýrsko – Horní Bříza. I. A třída – sobota 16.00: Žákava – Start Luby, neděle 16.00: Sušice – Slovan Plzeň. I. B třída, skupina B – sobota 10.15: Bolešiny – Horažďovice, 10.30: Spálené Poříčí – Sokol Mochtín, 12.30: Starý Plzenec – Měcholupy, 16.00: Losiná – Švihov, Kovodružstvo Strážov – Svatobor Hrádek, Chanovice – Klatovy B, neděle 16.00: Svéradice – Blovice. Okresní přebor – sobota 13.00: Chudenice – Pačejov, 16.00: Hradešice – Nýrsko B, Kolinec – Malý Bor, neděle 15.00: Měčín – Dlouhá Ves, Plánice – Sušice B, 16.00: Start Luby B – Dukla Janovice, Vrhaveč – Nezamyslice.

Sportovní víkend na Klatovsku? Hokej, florbal, ale i rugby a stolní tenis

III. třída – sobota 13.00: Sokol Hartmanice – Budětice, Kašperské Hory – Dukla Janovice, 16.00: Železná Ruda – Svéradice B, Velké Hydčice – Sv. Hrádek B, neděle 16.00: Mochtín B – Milčice, Ježovy – Bolešiny B, Měcholupy B – Sokol Veřechov. IV. třída, skupina A – sobota 16.00: Křenice – Sokol Neznašovy, Start Dešenice – Vrhaveč B, neděle 16.00: Běšiny – Švihov B, Kovodružstvo Strážov B – Spůle. IV. třída, skupina B – sobota 13.00: Hory Matky Boží – Sušice C, Kvasetice – Velhartice, 16.00: Žihobce – Žichovice, Nalžovské Hory – Zavlekov, neděle 16.00: Hradešice B – Myslív. Česká divize žen, skupina C – neděle 15.00: Prachatice – Klatovy (hř. Záblatí).

VIDEO: To byla paráda. Fotbalista Švihova dal gól z rohového kopu, podívejte se

Česká divize do 19 let – sobota 10.00: SKP České Budějovice – Klatovy. Česká divize do 17 let – sobota 12.15: SKP České Budějovice – Klatovy. Krajský přebor staršího dorostu – neděle 10.00: Horažďovice & Sv. Hrádek – Vodní stavby Plzeň (hř. Horažďovice), 10.00: Luby – Rapid Plzeň & Prazdroj Plzeň.

FOTO: Zasloužené vítězství, důležité tři body, usmíval se Brtník z Bolešin

Krajský přebor ml. dorostu – neděle 12.15: Horažďovice & Sv. Hrádek – Vodní stavby Plzeň (hř. Horažďovice), 12.15: Luby – Rapid Plzeň & Prazdroj Plzeň. Krajská soutěž dorostu, skupina A – sobota 10.00: Svéradice & Chanovice – Chlumčany & Dobřany B (hř. Svéradice), Kolinec – Hradešice & Pačejov, neděle 10.00: Sušice – Klášter, Nýrsko & Švihov – Strážov (hř. Nýrsko).

FOTO: Matějka zbořil plány Sušice na body, trenér ocenil i pomocníky z béčka

Česká divize žáků do 15 let, skupina A – sobota 10.00: Písek – Horažďovice, neděle 10.00: Klatovy – SKP České Budějovice. Česká divize žáků do 14 let, skupina A - sobota 12.00: Písek – Horažďovice, neděle 12.00: Klatovy – SKP České Budějovice. Česká divize žáků do 13 let, skupina A – sobota 10.00: Start Luby – Junior Strakonice, neděle 15.00: Klatovy – Motorlet Praha. Česká divize žáků U12, skupina A – sobota 10.00: Start Luby – Junior Strakonice, neděle 15.00: Klatovy – Motorlet Praha.

Tenhle vlak nezastavuje. Švihov si výhrou nad Plzencem upevnil pozici lídra

Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Sušice – Okula Nýrsko, 13.00: Start Luby – Tachov. Krajský přebor mladších žáků – sobota 12.00: Sušice – Okula Nýrsko, 15.00: Start Luby – Tachov. Okresní přebor starších žáků – sobota 10.00: Chudenice & Koloveč – Pačejov & Chanovice (hř. Chudenice), 14.00: Bolešiny – Start Luby B, neděle 10.00: Švihov – Sokol Kolinec, Strážov – Horažďovice & Sv. Hrádek B. Okresní přebor mladších žáků – sobota 10.00: Horažďovice – Klatovy B & Mochtín, Bezděkov – Luby B & Bolešiny, 12.30: Chanovice & Kasejovice – Švihov (hř. Chanovice), neděle 10.00: Sv. Hrádek – Žichovice, 12.30: Kovodružstvo Strážov – Sušice B.

Vítězný návrat. Měcholupy přehrály oslabený Hrádek, hattrickem se blýskl trenér