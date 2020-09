K třaskavé bitvě se schyluje v Klatovech. V sobotu totiž v rámci 4. kola FORTUNA divize A přijede do města pod Černou věží silný výběr Rokycan s trenérem Milanem Dejmkem, jenž v minulosti v pošumavském družstvu působil v roli hlavního kouče. „Jelikož známe velmi dobře trenéra Dejmka, určitě budou Rokycany velmi dobře fyzicky připravené. Ale nechceme se připravovat nijak speciálně na ně, ale chceme se soustředit na náš výkon. Chceme navázat na kolektivní výkon z předchozích kol a přidat k tomu ještě větší úspěšnost a přesnost ve finální fázi,“ má jasno klatovský fotbalista Milan Mészáros.

Na zisk tři bodů si však brousí zuby také v Rokycanech. „Abych řekl pravdu, příliš jsem teď tým Klatov nesledoval, nebyl na to čas. Ale určitě se moc těším a doufám, že jsem jim hattrickem v minulém kole naznačil, že mám drobet střeleckou formu. Mohli by si mě v zápase třeba více hlídat, a tím by se otevíral prostor pro moje spoluhráče. Určitě tam chceme uspět,“ uvedl rokycanský kapitán Jan Procházka, jenž v posledním kole vstřelil doma Katovicím hattrick a tři góly mimochodem zaznamenal téměř na rok přesně právě i v zápase v Klatovech, kde Rokycany vyhrály 3:2.

NÝRSKO MÁ ŠANCI NA REPARÁT

Zrovna dvakrát dobrý vstup do sezony neprožívají v táboře FK Okula Nýrsko. Svěřenci trenéra Karla Kalivody sice na úvod nového ročníku krajského přeboru vyhráli v Plzni na Rapidu, ale pak podlehli Holýšovu a naposledy inkasovali tvrdý direkt v podobě porážky 0:5 na půdě vejprnické Slavie. Nyní však mají Optici šanci na reparát, v sobotu od 16.30 hodin hostí před vlastními fanoušky Nepomuk.

K vidění budou i další zápasy v soutěžích dospělých od nejnižší IV. třídy až po krajskou I. A třídu. Na programu jsou také desítky utkání v mládežnických kategoriích. Například starší dorost SK Klatovy 1898 čeká těžká zkouška na půdě domažlické Jiskry, která letos v České divizi ještě neztratila ani bod.

FOTBALOVÝ PROGRAM

FORTUNA divize A – sobota 16.30: Klatovy – Rokycany.

Krajský přebor – sobota 16.30: Nýrsko – Nepomuk.

I. A třída – sobota 16.00: Starý Plzenec – Svatobor Hrádek, neděle 15.00: Žichovice – Kaznějov, 16.00: Luby – Svéradice, 16.30: Sušice – Mochtín.

I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Štěnovice – Horažďovice, 16.30: Chlumčany – Klatovy B, Chanovice – Dobřany, Pačejov – Přeštice B, neděle 16.30: Bolešiny – Vrhaveč.

Okresní přebor – sobota 16.30: Nezamyslice – Luby B, Chudenice – Janovice (hř. Únějovice), neděle 15.00: Kašperské Hory – Budětice, 16.00: Malý Bor – Nýrsko B, Hradešice – Dlouhá Ves, Strážov – Měčín, Mochtín B – Měcholupy.

III. třída – sobota 16.30: Švihov – Janovice B, Kolinec – Velhartice, Velké Hydčice – Dešenice, Svéradice B – Hartmanice, neděle 15.00: Plánice – Železná Ruda, Veřechov – Sušice B, 16.30: Svatobor Hrádek B – Bolešiny B.

IV. třída, skupina A – neděle 15.00: Křenice – Dlažov, 16.00: Neznašovy – Spůle, Běšiny – Měcholupy B.

IV. třída, skupina B – sobota 16.00: Hory Matky Boží – Milčice, 16.30: Milčice – Žihobce, Nalžovské Hory – Hradešice B (hř. Velký Bor), neděle 15.00: Kvasetice – Žichovice B.

Česká divize dorostu – neděle 10.00: Jiskra Domažlice U19 – SK Klatovy 1898 U19, neděle 12.15: Jiskra Domažlice U17 – SK Klatovy 1898 U17.

Krajský přebor staršího dorostu – sobota 10.00: Rapid Plzeň/Bolevec – Luby/Švihov, neděle 10.00: Košutka Plzeň – Sušice/Horažďovice, Chlumčany – Nýrsko/Kdyně.

Krajský přebor mladšího dorostu – sobota 12.15: Rapid Plzeň/Bolevec – Luby/Švihov, neděle 12.15: Košutka Plzeň – Sušice/Horažďovice, Chlumčany – Nýrsko/Kdyně.

Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.00: Hradešice/Nalžovské Hory – Plzeň Letná, neděle 10.00: Kolinec – Dobřany/Lhota.

Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Klatovy – Jiskra Domažlice (hř. Janovice nad Úhlavou), Doubravka – Luby, Sušice – Nýrsko, neděle 10.00: Horažďovice/Hrádek – Přeštice.

Krajský přebor mladších žáků – sobota 11.45: Klatovy – Jiskra Domažlice (hř. Janovice nad Úhlavou), Doubravka – Luby, Sušice – Nýrsko, neděle 11.45: Horažďovice/Hrádek – Přeštice.

Okresní přebor starších žáků – sobota 10.00: Dlouhá Ves – Bolešiny, 10.30: Svéradice/Pačejov – Švihov/Měčín, neděle 10.00: Žichovice – Železná Ruda.

Okresní přebor mladších žáků – sobota 10.00: Kolinec – Luby B, 14.00: Pačejov/Svéradice – Bolešiny, neděle 12.30: Plánice – Horažďovice/Hrádek B.