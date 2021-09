IV. třída, skupina C, 4. kolo: Hory Matky Boží – Žihobce 0:0 (5:3 na penalty), Zavlekov – Nalžovské Hory 3: 0 (1:0, 33. a 50. Herz, 88. Albert), Hradešice B – Sušice C 1:4 (0:3, 60. Florian z PK – 8. a 28. Chudý, 37. a 46. Catalin).

V poslední skupině ´pralesní´ soutěže zaváhaly vedoucí Žihobce, které ztratily dva body na hřišti Hor Matek Boží. I přesto se udržely v čele. Na záda jim však mocně dýchá znovuobnovený tým TJ Sušice C, který sice na úvod sezony prohrál právě s TJ Žihobce, ale pak třikrát ukořistil tři body. Naposledy jeho skvostnou formu odnesla rezerva Hradešic, která doma prohrála 1:4.

Proti záloze klubu, jehož A tým hraje krajskou I. B třídu, se dařilo především zkušenému veteránovi Robertu Patschovi. Čtyřiačtyřicetiletý fotbalista totiž přidal do svých záznamů další čtyřku – gólů.

IV. třída, skupina A, 4. kolo: Křenice – Dlažov 4:1 (3:0, 21., 40. a 74. Lösch, 22. Rejthar – 49. Javůrek), Ježovy – Spůle 2:1 (2:0, 40. Starý z penalty), 44. More – 85. Kieweg) – později kontumováno 0:3.

Ve druhém utkání skupiny porazily Ježovy na domácím hřišti TJ Spůle 2:1, jenže později bylo utkání kontumováno ve prospěch původně poraženého týmu. Důvod? SK Ježovy se provinil tím, že do zápasu nasadil hráče žákovské kategorie, čímž porušil jedno z ustanovení soutěžního řádu. Jedná se konkrétně o teprve čtrnáctiletého brankáře Václava Kerecmana.

/IV. TŘÍDA/ Další pořádnou porci fotbalových zápasů viděli fanoušci ve víkendovém – již čtvrtém – kole nejnižší okresní soutěže, která je letos rozdělená do tří skupin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.