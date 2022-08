„Určitě uděláme všechno pro to, abychom postoupili dál. V prvním kole nás totiž může čekat další zajímavý soupeř, a to chceme,“ hlásí trenér Václav Míka a slibuje, že na hřišti jeho hráčky nechají úplně všechno. .

Letní příprava žen: TJ Blatná - SK Klatovy 1898 2:3 (0:1).Zdroj: Yvetta Chmelová

O základní sestavě má víceméně jasno „Sestavu už v hlavně mám, ale ještě je tam pár otazníků. Většina družstev se trápí s úzkým kádrem, naopak my v Klatovech máme opačný problém. My bychom asi potřebovali, aby se fotbal hrál místo v jedenácti alespoň v šestnácti lidech,“ culí se trenér klatovských fotbalistek, který závěrem zve všechny fanoušky. „Doufám, že nás přijdou lidé povzbudit a my jim uděláme radost výkonem i postupem,“ dodává trenér.

Pohárový souboj bude vůbec tím posledním před ostrým startem divizní skupiny C, která pro holky z Klatov začíná už v neděli 4. září od 14 hodin na hřišti družstva TJ Calofrig Borovany. Jak generálka fotbalistek Klatov dopadne?

