Původně se měla parta trenéra Pavla Hrubce ve druhém přátelském zápase zimní přípravy utkat s jihočeskou Blatnou, ale tyhle plány narušil prevít posledních dvou let – covid. Z důvodu velkého množství absencí se Blatná na poslední chvíli omluvila a Sušice narychlo sehrála mač s Holýšovem, který do víkendového zápasu šel bezprostředně po náročném soustředění – to mimochodem absolvoval právě v Sušici.