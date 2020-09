V „trojce“ potvrdili pozici lídra fotbalisté TJ Sušice B, kteří na domácím hřišti přehráli záložní tým Svéradic 3:0. Skóre otevřel už v 6. minutě Patrik Hubáček, pak se ale hrálo hodně dlouho bez další vstřelené branky. Té se diváci v ochozech dočkali v 77. minutě, kdy navýšil náskok domácích Kratejl. Pojistku přidal o čtyři minuty později Chudý.

Nejvýraznější vítězství kola putuje do kabiny janovického béčka, které si v domácím prostředí smlslo na Plánici – tu doma zničilo 8:0.

V totální one man show proměnil zápas mezi domácími Dešenicemi a Veřechovem kanonýr Startu Milan Flor, jenž soupeři nasázel všechny góly a výrazně pomohl týmu k vítězství 4:1.

„Zápas to byl z naší strany jeden z těch vydařenějších. První půlka sice byla celkem vyrovnaná, ale naštěstí jsme dali brzy branku, která nám dodala potřebný klid. V poločasové přestávce jsme si řekli, že musíme přidat další góly, a to se nám nakonec povedlo. Celý tým podal výborný kolektivní výkon. Za to bych chtěl spoluhráčům poděkovat,“ řekl hrdina zápasu, který se za pět odehraných kol dostal už na hranici jedenácti vstřelených branek.

„Jsem spokojený. Mám aktuálně stejně gólů jako můj spoluhráč Michal Poupa. Už je to taková každoroční tradice, že se společně pohybujeme na předních příčkách tabulky střelců v této soutěži,“ doplnil Flor.

Avšak střelecky se dařilo i jiným hráčům. V dresu rezervy Bolešin se hattrickem blýskli Dominik Vraný s Radkem Šindelářem, kteří přispěli k výhře 7:3 nad Kolincem, jenž se v zápase sice rychle ujal vedení, ale jinak tahal za kratší konec provazu.

Bez bodu ve III. okresní třídě i nadále zůstávají borci SRK Železná Ruda, kteří doma podlehli Velkým Hydčicím 2:3. Mimochodem, pro pohraniční tým se jednalo už o třetí porážku 2:3 v řadě.

DOMINANCE BĚŠIN A BITVA V ZAVLEKOVĚ

Zajímavé momenty a konečné výsledky nabídl také program áčkové i béčkové skupiny „pralesní“ soutěže. Ve skupině A i nadále kralují fotbalisté Běšin, kteří i díky hattricku Lapáčka deklasovali Ježovy na jejich půdě vysoko 7:0. V soutěži jsou navíc s impozantním skóre 31:2 stále stoprocentní. Pohodlnou výhru slaví také v Křenicích. Tým okolo kanonýra Jakuba Lösche přehrál domácí TJ Spůle 4:1.

V béčkové skupině se na zelených trávních odehrály tuze vyrovnané bitvy. Nalžovské Hory zvítězily na půdě žichovického béčka 2:1 a Zavlekov v přestřelce zdolal Kvasetice 4:3, když tři body trefil minutu před koncem základní hrací doby Soumar. Milčice doma udolaly Myslív (2:0) a fotbalisté Hory Matky Boží vyzráli na hradešickou zálohu, kterou venku porazili 3:1.

III. třída, 5. kolo: Železná Ruda – Velké Hydčice 2:3 (1:2, 13. Hájek z penalty, 67. Krátký – 14. Hlaváč, 27. Matějovic, 49. Homolka), Start Dešenice – Veřechov 4:1 (1:0, 15., 60., 76. a 86. Flor – 71. Boček), Dukla Janovice B – Plánice 8:0 (3:0, 45. a 54. Slivoň, 63. a 66. Müller, 31. Švůgr, 38. Šveňha, 60. Jůzek, 70. Jansta), Hartmanice – Svatobor Hrádek B 4:0 (3:0, 10. Sládek, 33. Mačuda, 41. Hasenöhrl, 53. Vlasák), Velhartice – Švihov 0:4 (0:1, 26. a 75. z penalty Ryba, 80 + 90+1. Sláma), Bolešiny B – Kolinec 7:3 (3:2, 18. z penalty, 22. a 36. Vraný, 60., 80. a 82. Šindelář, 87. Novák – 10. Honzík, 42. Horák, 69. Vilímek), Sušice B – Svéradice B 3:0 (1:0, 6. Hubáček, 77. Kratejl, 81. Chudý).

IV. třída, skupina A, 5. kolo: Vrhaveč B – Neznašovy 3:2 (2:0, 11. Frous, 15. Janda, 85. Hromada z penalty – 63. Vaněk, 68. Navara), Spůle – Křenice 1:4 (0:1, 35. Kieweg – 11. a 49. Lösch, 56. Škoda, 60. Rejthar), Ježovy – Běšiny 0:7 (0:1, 70., 80. a 86. Lapáček, 29. M. Vališ, 58. Petrželka, 60. Madera, 64. Červenka).

IV. třída, skupina B, 5. kolo: Žichovice B – Nalžovské Hory 1:2 (0:1, 86. Šuba – 31. Kolařík, 54. Leschtina), Milčice – Myslív 2:0 (1:0, 9. Suda z penalty, 47. Kříž), Zavlekov – Kvasetice 4:3 (2:0, 5. Křesák, 30. Kirpal, 72. Hnojský, 89. Soumar – 65. a 85. Vojta, 59. Bernad), Hradešice B – Hory Matky Boží 1:3 (1:2, 12. Král – 5. a 75. Halas, 3. Chudý).