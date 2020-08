Jasně, možná pleteme dohromady jablka a hrušky, ale přece jen má Mochtín s německým gigantem něco málo společného. A sice konečný výsledek posledního zápasu. Mochtín totiž ve víkendové generálce zničil soupeře z Chanovic také jednoznačně 8:2.

Utkání mezi okresními týmy se hrálo na těžkém a podmáčeném trávníku, který poznamenal prudký liják. I samotný zápas se hrál v ryze anglickém počasí. „Nepříznivé počasí ovlivnilo i počet diváků (přesto jich na mochtínský stadion dorazilo kolem padesáti), ale kdo přišel, rozhodně návštěvy nelitoval,“ uvedl na stránkách TJ Sokol Mochtín Karel Šot, předseda místního klubu.

Diváci viděli celkem deset branek, navíc řada dalších šancí zůstala nevyužita. „Náš tým potvrdil dobrou formu, vypracoval si spoustu šancí a hlavně ve druhém poločase je dokázal proměnit. Nebezpeční v útoku byli i hosté, i když jim chyběl kanonýr Polena, ale naše obrana v čele s brankářem Blahníkem, dovolila soupeři skórovat jen dvakrát. I hosté měli výborného gólmana, ale v obraně jim to občas zaskřípalo, a to byl hlavní důvod, proč nakonec domů odjeli s vysokou porážkou,“ popsal průběh zápasu předseda oddílu Karel Šot.

„Bengo“ v Kolinci vstalo z mrtvých, nakonec plichtilo

V akci bylo o víkendu také mochtínské béčko, které odehrálo generálku na nový soutěžní ročník na půdě Kašperských Hor v Kolinci. Domácí do zápasu vlétli jako hurikán Katrina na New Orleans a už po čtrnácti minutách vedli o dvě branky. A když těsně před pauzou přidali třetí branku, vypadalo to ze strany TJ Sokol Mochtín na debakl. „Jenže míč je kulatý a Mochtín se jen tak lehce nevzdává. A to dokázal i v Kolinci. Těsně před přestávkou stačila naše záloha snížit na 1:3 a po přestávce přidala další tři branky,“ komentoval průběh zápasu Karel Šot.

A pět minut před koncem dokonali Mochtínští obrat, když skóre zápasu otočili na 4:3. „Naši hráči se však z vedení radovali pouhou minutu. Soupeř totiž dokázal vzápětí srovnat. I remíza však byla pro náš tým dobrým výsledkem,“ uzavřel hodnocení předseda mochtínského klubu a také příležitostný a nadaný přispěvovatel do sportovní rubriky Klatovského deníku.

Více o mochtínském fotbale najdete na stránkách klubu www.tjmochtin.cz.