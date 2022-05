Domácímu týmu, který se naopak vyhoupl do čela, výrazným způsobem pomohl útočník z áčka Stanislav Bečka, jenž vstřelil dva góly. Dešenicím k bodům naopak nestačily dvě trefy kapitána Michala Poupy a do karet jim nehrálo ani to, že nejlepší kanonýr soutěž Milan Flor tentokrát gólově mlčel.