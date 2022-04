Slovní konfrontace přes dítě Zuckerberga

Výrazného vítězství třetího hracího víkendu jarní nadstavby o 1. až 6. místo dosáhli fotbalisté TJ Sušice C, kteří smetli Milčice na jejich hřišti 6:0. Po utkání se na sociálních sítích strhla mezi oběma kluby slovní přestřelka. Ve finále ale vlastně kvůli ničemu. „Sušice nás vyškolila a poráží nás vysoko 6:0. Proti nám nastoupilo víceméně sušické áčko,“ komentoval klub TJ Sokol Milčice na svých facebookových stránkách. To si ovšem vítězný tým nenechal líbit.

„Pod taktovkou sedmašedesátiletého kapitána Jardy Macháčka se naše céčko o víkendu předvedlo v Milčicích, kde nasázelo po jednoznačném výkonu pouze šest branek a dohnalo tak soupeře k zoufalému komentáři zápasu: Tak Sušice nás vyškolila a poráží nás vysoko 6:0, proti nám nastoupilo víceméně sušické áčko. Nezbývá tedy než gratulovat našemu týmu s věkovým průměrem 40,57 let k tomuto výkonu,“ napsal oddíl TJ Sušice na svých sítích.

Při pohledu do zápisu má jediný "cé" tým v okrese pravdu. Kapitán Jaroslav Macháček se narodil v roce 1954, spoluhráč Ladislav Blažek jen o pět let déle. V základní sestavě Sušice nastoupilo hned sedm hráčů starších čtyřiceti let, jeden hráč starší třiceti let a pouze tři borci, kterým je méně než 23 let. Čtyři branky dal přitom Martin Kulhánek, kterému táhne na padesát.

Co se týče druhé výkonnostní skupiny z podzimu, tedy skupiny o konečné 7. až 12. místo, tam se o největší zábavu postaraly Kvasetice, které na hřišti v Pocinovicích deklasovaly TJ Spůle 10:1. Střelecky se dařilo kapitánovi Pavlu Ballému, jenž rozvlnit síť domácího mužstva hned čtyřikrát, o jeden gól méně dal poté o tři roky mladší Michal Ballý. Kvasetice celou skupinu aktuálně vedou.

Také ve dvou zápasech skupiny o 13. až 17. místo nebyla o jednoznačné výsledky nouze. Neznašovy i díky hattricku šutéra Miroslava Vaňka smetly z povrchu zemského Dlažov 5:0 a Hory Matky Boží deklasovaly v derby Nalžovské Hory 7:0. Jak jednoznačně vypadající zápas probíhal, se podívejte ve videu, které pro své fanoušky připravil samotný vítězný klub. Záložní tým Vrhavče ve třetím kole poslední skupiny kvůli lichému počtu účastníků nehrál.

VIDEO: Hory Matky Boží - Nalžovské Hory 7:0

IV. třída, skupina o 1. až 6. místo, 3. kolo: Žihobce – Dešenice 2:1 (0:1, 80. Holman z penalty, 81. Šufrinko – 27. Kopecký), Milčice – Sušice C 0:6 (0:4, 21., 33. z penalty, 44. a 71. Kulhánek, 10. a 86. Faraon), Měcholupy B – Křenice 3:0 (2:0, 12. a 19. Kaňák, 50. Hybšman).

IV. třída, skupina o 7. až 12. místo, 3. kolo: Hradešice B – Myslív 1:1 (4:2 na penalty, 1:1, 36. Kalčík – 26. Krátký), Zavlekov – Ježovy 3:2 (1:0, 11. Kupka, 63. Fous, 78. Albert – 61. Pruner, 85. Cihelka), Spůle – Kvasetice 1:10 (0:5, 56. Zavřel z penalty – 2., 21., 57 .a 67. P. Ballý, 35., 52. a 75. M. Ballý, 14. Hanzlík, 42. Bouzek, 49. Lepší).

IV. třída, skupina o 13. až 17. místo, 3. kolo: Hory Matky Boží – Nalžovské Hory 7:0 (2:0, 7. a 81. Chudý, 55. a 78. Bernard, 56. a 58. Samko, 42. Podlipský), Neznašovy – Dlažov 5:0 (0:0, 47., 67. a 82. Vaněk, 50. Bilíček, 65. Unzeitig), Vrhaveč B měla volno.

