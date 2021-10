IV. třída, skupina C, 6. kolo: Nalžovské Hory – Hradešice B 5:1 (2:0, 19. a 47. Petaca, 25. Leschtina, 63. Hlaváč z penalty, 71. Moravec – 58. Florian), Žihobce – Sušice C 4:0 (2:0, 20. a 28. Holman, 55. Aušprunk, 81. Staněk), Zavlekov – Hory Matky Boží 3:2 (2:1, 22. Herz, 34. Soumar, 73. Albert – 26. Zdeněk, 56. Chudý).

Do čela tabulky se dostali hráči ze Žihobec, kteří ve šlágru kola a přímém souboji o první místo rozdupali znovuobrozené céčko TJ Sušice. Výsledek 4:0 ostatně hovoří jasnou řečí. Naplno bodoval i Zavlekov, který v dramatické bitvě doma udolal srdnatě bojující Hory Matky Boží těsně 3:2.

V béčkové skupině okresního ´pralesa´ se nejvíce dařilo týmu, od něhož se to čekalo asi nejméně. Fotbalisté Neznašov na první letošní body čekali opravdu dlouho, ale trápení ukončili stylově. Domácí béčko Vrhavče i díky třígólovým Vaňkovi s Voráčkem deklasovali 8:2. V čele i přes zisk jediného bodu v souboji s borci z Myslíva zůstávají Kvasetice, ale jen o skóre před záložním týmem TJ Měcholupy, který remizoval v Milčicích 0:0.

