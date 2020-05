Fotbalovou sezonu 2019/2020 okresního přeboru i třetí fotbalové třídy jsme již hodnotili. Nyní se s námi pojďte v krátkosti ohlédnout za nejnižší soutěží Klatovska. Ta se letos hrála ve třech skupinách, byť jaro kvůli pandemii koronaviru nakonec ani nezačalo.

IV. třída: Měcholupská krasojízda, trápení Nalžovských Hor. | Foto: Ilustrační foto: David Kojan

ČTYŘKA V NOVÉM KABÁTĚ

Po konci loňské sezony došlo v okresním „pralese“ k velké změně. Kompetentní osoby z Okresního fotbalového svazu Klatovy (OFS Klatovy) totiž pro soutěžní ročník 2019/2020 schválily nový formát. Čtvrtá třída se letos hrála v novém kabátě. Sedmnáct týmů bylo rozděleno do tří skupin, které v rámci těchto „větví“ mezi sebou soutěžily pouze na podzim. Dva nejlepší týmy z každé skupiny postoupily do jarních bojů o konečné 1. až 6. místo (týmy na třetím a čtvrtém místě postoupily do jarních bojů o 7. a 12. místo a zbývající okresní kluby postoupily do jarních bitev o konečné 13. a 17. místo). Druhá polovina sezony se ale ze známých důvodů neodehrála. Fotbalový ročník amatérů byl anulován. Velká smůla zejména pro TJ Měcholupy B.