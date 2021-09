IV. třída, skupina C, 3. kolo: Hradešice B – Zavlekov 1:2 (1:1, 28. Kodýtek – 9. a 89. Herz), Sušice C – Hory Matky Boží 2: 0 (2:0, 13. a 33. Hrubec), Žihobce – Nalžovské Hory 5:0 (2:0, 5. a 53. Holman, 43. Skrbek, 72. Hrůza, 76. Frána).

IV. třída, skupina A, 3. kolo: Dlažov – Ježovy 2:8 (0:4, 80. Javůrek z penalty, 87. Bohuněk – 6., 45. a 84. Voráček, 16. a 65. More, 27. Lorenc, 60. Zelenka, 62. Krejza), Křenice – Dešenice 0:2 (0:0, 46. Flor, 60. M. Poupa, TJ Spůle měla volno (lichý počet účastníků ve skupině).

Ofenzivně laděný celek se po dvou jednoznačných výhrách, v rámci kterých nasázel celkem devatenáct gólů, vydal k zápasu třetího kola do Křenic, kde se však tentokrát pořádně natrápil.

Po třetím kole okresní IV. třídy jsou stoprocentní už pouze tři fotbalové týmy. V áčkové skupině je to loňský účastník třetí třídy – TJ Start Dešenice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.