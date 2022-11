V áčkové skupině je už definitivně jasno, že do jarní nadstavby - skupiny o titul - postoupili fotbalisté TJ Start Dešenice. Ti devátém kole soutěže smetli domácí Neznašovy jednoznačně 8:3, a to především díky střelecké potenci kapitána Michala Poupy, jenž vstřelil šest branek. Pětačtyřicetiletý harcovník letos zaznamenal už osmnáct gólů a s přehledem vede tabulku krále střelců před druhým fotbalistou Dlažova Štěpánem Javůrkem, jenž má na svém kontě o šest branek méně. Javůrek se o víkendu střelecky neprosadil a jeho tým podlehl béčku Vrhavče na domácím hřišti 1:4. Nejblíž k postup do skupiny o 1. až 6. místo má tak záloha Strážova, která o víkendu vyhrála jasně 5:2 a před tandemem Neznašovy / Dlažov si před posledním kolem drží náskok tří bodů.