Zálohu účastníka I. B třídy Start na domácím hřišti porazil 4:2. Hrdinou utkání se stal opět zkušený útočník Milan Flor, jenž k výhře pomohl hattrickem. Čtvrtou branku přidal poté kapitán Michal Poupa. Flor dal už jedenáct branek ve dvou jarních zápasech, celkově má v letošní sezoně na svém kontě třicet zásahů. Stačilo mu na to přitom pouhých deset duelů.

III. třída: Velké Hydčice otočily zápas na půdě lídra, Běšiny těsně prohrály

„Naštěstí mi to tam zatím padá, ale nějaký vytyčený cíl, kolik gólů bych chtěl mít na konci sezony? To určitě nemám. Jdu zápas od zápasu a uvidíme, kde se to nakonec zastaví. Momentální průměr tří branek na jedno utkání mě ale pochopitelně moc těší,“ svěřil se vyhlášený šutér.

Okresní přebor: Švihov dýchá Strážovu na záda. Postup? Uvidíme, říká Popelka

Velice zajímavý zápas viděli fanoušci stejné skupiny také v Sušici, kde místní céčko změřilo síly s TJ Žihobce. Výsledek? 5:4 pro domácí.

„Utkání plné útočných akcích na obou stranách, na které se zejména v první půli dalo chvílemi koukat jako na tenisové utkání, svým způsobem skončilo i tenisovým výsledkem. My jsme konečně porazili nabitý a mladý kádr Žihobec a v prapodivném konceptu nadstavbové části IV. třídy máme šanci na celkové třetí místo. Kromě velikonoční nadílky v podobě devíti branek, byla v Sušici i slušná účast diváků, což tomuto zápasu jedině pomohlo,“ hodnotil zápas klub TJ Sušice na svých facebookových stránkách.

Fotbalisté TJ Sokol Myslív (na archivním snímku hráči v modrých dresech ze zápasu s béčkem Vrhavče) vyhráli s TJ Spůle jednoznačně 4:0.Zdroj: Jindřich Schovanec

Nejvýraznější vítězství víkendových bojů IV. třídy, která je i letos na jaře rozdělena do tří skupin po výsledcích v základní podzimní části, si připsali fotbalisté TJ Sokol Myslív, kteří ve skupině o 7. až 12. místo díky dvěma trefám Vavřičky a Záleského přejeli Spůle 4:0. Stejným výsledkem skončilo také utkání nejníže postavené skupiny (o konečné 13. až 17. místo) mezi domácím Dlažovem a výběrem Hory Matky Boží. Z vítězství 4:0 se radovali hosté.

IV. třída, skupina o 1. až 6. místo, 2. kolo: Dešenice – Měcholupy B 4:2 (1:1, 29., 49. a 80. Flor, 76. M. Poupa – 33. Valečka, 75. Kaňák), Sušice C – Žihobce 5:4 (2:2, 8. Štefan, 13. Kulhánek z penalty, 40. Myslík, 42. Vaněk, 75. Hrubec – 3. a 24. Nemrava, 55. Holman, 88. Hrůza), Křenice – Milčice 3:1 (2:1, 20. a 37. Zavadil, 79. Lösch – 28. Beran).

IV. třída, skupina o 7. až 12. místo, 2. kolo: Kvasetice – Zavlekov 2:4 (2:2, 3. a 43. P. Ballý – 26. Fous, 28. Soumar, 70. Křesák, 78. Kupka), Myslív – Spůle 4:0 (3:0, 9. a 70. Záleský, 28. a 34. Vavřička), Ježovy – Hradešice B 0:2 (0:0, 65. Florian z penalty, 84. Šašek).

IV. třída, skupina o 13. až 17. místo, 2. kolo: Nalžovské Hory – Vrhaveč B 2:3 (0:1, 47. Polena, 58. Kovařík – 18. Fait, 64. Reitmajer, 75. Vacovský), Dlažov – Hory Matky Boží 0:4 (0:1, 23. a 85. Bernard, 51. Chudý, 73. Podlipský), Neznašovy měly kvůli lichému počtu účastníků v soutěži tentokrát volno.

Od všech hráčů to nebyl stoprocentní výkon, mrzelo Vacovského i přes výhru