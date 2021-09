Po víkendu, kdy bylo na sedmi stadionech na programu už páté kolo III. fotbalové třídy, se změnilo pořadí v čele tabulky této okresní soutěže.

Fotbal, III. třída: Plánice - Velké Hydčice, archiv | Foto: archiv Deníku

Zaváhání Plánice, která prohrála na půdě béčka janovické Dukly těsně 1:2, využila rezerva SK Bolešiny, která se do čela tabulky vyšvihla díky málo vídané kanonádě proti Kolinci, který před vlastními fanoušky deklasovala vysoko 10:3. A to od 23. minuty po vyloučení Koláře hrála v početní nevýhodě. To už ovšem na ukazateli skóre svítil průběžný výsledek 4:1.