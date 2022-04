„V prvním poločase jsme dostávali trochu zabrat, ale nakonec jsme dali ještě před odchodem do šatny vedoucí gól,“ řekl Deníku Jiří Vališ s tím, že pak to celé začalo. „Druhá půle už byla pouze o faulech a gólech. Když jsme přidali branku na 3:1, bylo nám jasné, že už se není čeho bát. Čtvrtý gól, to už byla jen taková konečná pojistka,“ těšilo Vališe, který záhy podotkl, že vítězství nelze přeceňovat i s ohledem na to, že Hartmanice k zápasu nepřijely v plné síle. „Nicméně na to se historie už třeba za týden ptát nebude,“ dodal.