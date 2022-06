Veřechov tak získal jediný bod a s napětím směřoval oči do Bolešin, kde hrála Plánice. Ta by se v případě plnohodnotného bodového zisku stala mistrem třetí třídy – sice by měla stejně bodů jako Veřechov, ale letošní vzájemné zápasy hrály jasně v její prospěch (venku vyhrála 5:3 a doma 3:0).

III. třída okresu Klatovy 2021/2022 - archivní fotogalerie.Zdroj: David Koranda

Plánice utkání na hřišti bolešinské rezervy odstartovala výborně. Už ve druhé minutě ji poslal do vedení mladík Richard Lukeš. Bolešiny ale brzy vyrovnaly a následně atraktivní utkání jednoznačně ovládly (5:1).

FOTO: Všichni jsme věděli, o co hrajeme, říká strážovský kanonýr Bronislav Mayer

„I když to bylo pro oba týmy poslední kolo a poslední utkání sezony, stále bylo o co hrát. Plánice si sice zajistila postup do okresního přeboru již v minulém kole, ale kdyby u nás brala tři body, celou III. třídu by vlastně vyhrála,“ upozornil bolešinský fotbalista Dominik Vraný. „Takže si myslím, že motivaci u nás vyhrát rozhodně soupeř měl,“ měl jasno 29letý fotbalista domácích, jenž se stal ústřední postavou utkání, když vítězství režíroval čtyřmi góly. „Od našeho vyrovnání jsme byli na hřišti jasně lepším týmem a postupně jsme přidali další branky,“ těšilo Vraného, jednoznačného hrdinu střetnutí.

Dlouho hráli v oslabení, přesto slavili. Ubojované vítězství, prohlásil gólman

Byl to právě jeho tým, který nakonec skončil třetí o jediný bod před čtvrtými Hartmanicemi, které v derniéře sezony porazily na domácím pažitu Žichovice 3:0. Na pátém místě skončilo nakonec béčko Svatoboru Hrádek, které si na své konto připsalo nejvýraznější vítězství posledního 26. kola.

Hrádek, jehož áčko po bídné sezoně sestoupilo z krajské I. A třídy o patro níž, rozdupalo před vlastními fanoušky sestupující Velhartice 7:1. Dvě branky dal Jan Sekyra, o zbývající trefy se pak postaralo pět různých střelců.

III. třída okresu Klatovy 2021/2022 - archivní fotogalerie.Zdroj: David Koranda

Konečnou šestou příčku obsadila rezerva FK Svéradice, která si oproti předposlednímu kolu pohoršila. Prohrála totiž v Železné Rudě poměrem 0:2. Pohraniční celek, který byl po podzimní části na padáka, tak zakončil povedené jaro úspěšně a při zimním angažování posil typu ligou ostřílených Ference Rótha, Martina Knakala a Ondřeje Krále, splnil hlavní cíl – udržet druhou nejvyšší soutěž Klatovska i pro následující sezonu. Železná Ruda nakonec skončila na deváté příčce. Desáté pak byly Budětice.

Výsledky 26. kola: Hartmanice – Žichovice 3:0 (1:0, 4. Sládek, 53. Buňát, 78. Michálek), Svatobor Hrádek B – Velhartice 7:1 (5:1, 10. a 28. Sekyra, 19. a 29. Hanula, 8. Bureš, 58. Šoural, 80. Kurc – 3. Hosnedl), Železná Ruda – Svéradice B 2:0 (1:0, 41. Bechyně, 85. Loos), Kolinec – Budětice 1:1 (4:5 na penalty, 1:0, 21. J. Horák – 73. Štěch), Veřechov – Janovice B 1:1 (5:6 na penalty, 1:0, 11. Šíma – 75. Šveňha), Běšiny – Velké Hydčice 2:1 (0:0, 58. Stach, 75. Játi – 81. Potužák z penalty), Bolešiny B – Plánice 5:1 (3:1, 10., 29., 60. z penalty a 72. Vraný, 40. Kolář z penalty – 2. Richard Lukeš).