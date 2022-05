Z archivu: Sokol Hartmanice (žlutočerní) - SRK Železná Ruda 3:1.Zdroj: David Koranda

Sládek nastřílel Kolinci čtyři branky, ale s pokorou chválil hlavně celý tým. „Branky, které jsem dal, jsou opět góly celého hartmanického fotbalového družstva. Zásluhou celého týmu jsme byli důraznější v koncovce, a proto jsme dali pět nádherných gólů,“ uvedl. Následně ještě poděkoval věrným fanouškům za neutuchající podporu a vyslovil přání, aby se jeho týmu, kterému patří v tabulce aktuálně třetí flek, dařilo i nadále.

O poznání méně povedený zápas odehráli ve dvacátém kole fotbalisté svéradického béčka. Ti v domácím prostředí přivítali rezervu Janovic, ale proti tabulkově níže postavenému soupeři získali jediný bod. Po bezbrankovém zápase totiž Dukla zvítězila na penalty 5:3.

„Po čtyřech venkovních zápasech, ve kterých jsme uhráli sedm bodů, jsme doma chtěli naplno bodovat. Bohužel jsme vůbec nenavázali na hru z předešlých zápasů, nedokázali dát gól a s hosty se protrápili až k penaltám. No a ty jsou bohužel svéradickou černou můrou,“ posteskl si kapitán mužstva Martin Heimlich. „Doufám, že si kluci konečně uvědomí že ani III. třída se bez tréninku hrát nedá,“ dodal trpce.

Pozici lídra soutěže, který míří za postupem do nejvyššího přeboru Klatovska, si upevnili fotbalisté Veřechova. Na tříbodový úspěch na půdě nováčka z Běšin se ovšem pořádně nadřeli. Dvakrát totiž prohrávali, ale dvěma slepenými góly v 80. a 81. minutě dokázali nakonec skóre definitivně otočit.

Na druhém místě se aktuálně nachází Plánice, která porazila Žichovice 5:2. U někdejšího účastníka I. A třídy s ambicemi na postup do krajského přeboru to letos vypadá na padáka až do pralesa. To naopak nechce dopustit Železná Ruda, která oškubala na jaře velmi dobře hrající Budětice hned o dva body.

Výsledky 20. kola III. třídy: Kolinec – Hartmanice 1:5 (1:1, 17. Altman – 29., 54., 63. a 85. Sládek, 51. Michálek), Velké Hydčice – Velhartice 3:0 (3:0, 13. a 25. Podzimek, 7. Hejpetr), Železná Ruda – Budětice 2:2 (3:2 na penalty, 1:1, 29. Loos, 76. Róth z penalty – 40. a 71. R. Melka), Svéradice B – Janovice B 0:0 (3:5 na penalty), Plánice – Žichovice 5:2 (1:1, 68., 82. a 90+1. Kovařík, 5. Plánička, 70. Jílek – 44. Mareš, 87. Čadek z penalty), Běšiny – Veřechov 2:3 (1:1, 5. Berka, 78. Mužík – 45. J. Brabec, 80. Richter z penalty, 81. Boček), Bolešiny B – Sv. Hrádek B 3:2 (2:0, 38. Vraný, 42. Šindelář, 73. Jonáš – 57. R. Holeček z penalty, 81. Prexl).

