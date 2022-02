„Měcholupy nás vyškolily v produktivitě,“ shrnul utkání na klubovém webu místopředseda fotbalového oddílu TJ Sokol Mochtín Karel Šot.

Z archivu: Mochtín (žluté dresy) prohrál v Měcholupech 0:3.Zdroj: archiv Deníku

Úvodní poločas přitom skončil bez branek. Aktivnější byli Mochtínští, kteří vytvořili si celou řadu šancí. Buď ale netrefili bránu, a nebo se vyznamenal skvěle chytající gólman nováčka béčkové skupiny I. B třídy Kovařík.

Domácí otevřeli skóre z první vážnější akce osmnáct minut před koncem, kdy se prosadil Ondřej Červený, jenž si ve vápně naběhl na nadýchaný centr z pravé strany. V 77. minutě zvýšil na 2:0 po rychlém protiútoku Kaas a tentýž hráč dvě minuty před koncem skóre pečetil.

„V prvním poločase byla hra poměrně vyrovnaná, i když vpředu jsme byli nebezpečnější. Vytvořili jsme si tři až čtyři velké šance, které jsme však neproměnili," sdělil Deníku hrající trenér Mochtína Jiří Dolejš.

„Ve druhé půli jsme ještě zvýšili tlak a měli další brankové příležitosti. Bohužel… i kdybychom hráli do druhého dne, gól bychom asi nedali,“ doplnil Dolejš, ale žádnou velkou vědu z porážky nedělal. „I takové zápasy jsou, je to stále jen příprava. Horší by to bylo v zápase o body,“ dodal trenér TJ Sokol Mochtín. Další přípravné utkání čeká šestý tým podzimní části I. A třídy v neděli od 12 hodin proti fotbalistům Chlumčan, kteří v neděli překvapili plzeňský Rapid (2:1). Souboj hostí umělá tráva v Klatovech.

