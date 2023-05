Dva zápasy ve dvou dnech proti papírově slabším soupeřům. Nedělní souboj fotbalisté TJ Sokol Hradešice na hřišti poslední Veřechova zvládli na jedničku, ale v pondělí se jim nedařilo podle představ. Svěřenci trenéra Františka Melky staršího totiž nedokázali před svými fanoušky porazit jedenácté Nezamyslice a ztratili důležité dva body v boji o celkové prvenství, které drží ambiciózní Švihov.

TJ Sokol Hradešice (černožlutí), archivní snímek. | Foto: David Koranda

TJ Sokol Veřechov – TJ Sokol Hradešice 1:9

„Na půdu posledního týmu tabulky jsme přijeli připraveni bodovat a od samého úvodu zápasu jsme si šli za vítězstvím. Hra obou týmů ale byla podprůměrná, a tak přítomní diváci moc hezkých fotbalových akcí neviděli,“ popisoval trenér fotbalistů Hradešic obraz hry v prvním dějství.

„Druhý poločas byl kopií toho prvního. Domácí tým působil hodně odevzdaně a my, s vědomím toho, že nás čeká hned druhý den dohrávka s Nezamyslicemi, jsme nijak nepřeháněli nastoupené tempo. Přesto jsme si vytvořili řadu brankových příležitostí, ze kterých jsme přidali dalších pět branek. Škoda jen inkasovaného gólu, protože ten byl z mého pohledu hodně zbytečný,“ dodal.

Poločas: 0:4. Branky: 57. Boček – 24., 29., 45. a 49. D. Vaněček, 6. a 74. Zdichynec, 63. F. Melka mladší, 69. Kodýtek, 86. Frančík. Rozhodčí: Dušek – Vávra, Anšlág. ŽK: 0:1 (88. Metlička). Diváci: 90. Sestava TJ Sokol Veřechov: Štěrba – Hnídek, Janda, Richter (73. Sochor), Borovič, Ondrejíčka, Koloros, Šíma, Boček, Želíska, Hlaváč (46. Brabec). Trenér: Pavel Raška. Sestava TJ Sokol Hradešice: Písečný – Panuška, Frančík, F. Melka mladší, Hosnedl, Vachovec (46. Kodýtek), D. Vaněček (58. Poskočil), F. Vaněček, Buchta, Zdichynec, Metlička. Trenér: František Melka starší.

TJ Sokol Hradešice – TJ Nezamyslice 2:2

„Proti Nezamyslicím jsme neměli svůj den. Bohužel jsme zahodili stoprocentní šance a naše obrana také nepůsobila nejjistějším dojmem. Musím ale pochválit soupeře, který bojoval o každý míč a snažil se hrát organizovaně. My jsme hráli stereotypně a nedokázali hru zpestřit nějakým překvapivým náběhem nebo obejitím jeden na jednoho,“ poznamenal hradešický kouč František Melka.

„Bohužel musím říct, že k dobrému výkonu Lukáše Zdichynce se přidal jen zraněním limitovaný František Melka, který by zdravý určitě dokázal zápas rozhodnout. Ostatní hráči svým výkonem nijak nenadchli, pokud přímo nezklamali. Ukazuje se, že jsme zatím nedokázali kvalitativně nahradit naše zraněné hráče a bohužel to vypadá, že tito absentující se již do konce sezony do hry nezapojí,“ doplnil trenér k hodnocení nepříliš povedeného utkání.

Poločas: 2:2. Branky: 11. a 19. z penalty F. Melka mladší - 16. Zábranský, 41. Tůma. Rozhodčí: Dušek - Bernard, Vávra. ŽK: 1:4 (87. Hosnedl - 18. Kaliský, 44. J. Kubovec, 47. Vlček, 82. Kočí). Diváci: 120. Sestava TJ Sokol Hradešice: Písečný - Panuška, Frančík, F. Melka mladší, Hosnedl, P. Melka, D. Vaněček, F. Vaněček, Buchta, Zdichynec. Metlička. Trenér: František Melka starší. Sestava TJ Nezamyslice: Kaliský - Pančenko, Hozman, Zábranský, J. Kubovec, Podskalský, Pánek, Vlček (90+3. Jírovec), Věneček (90. Kočí), Tůma, V. Kubovec (64. Prosser). Trenér: Milan Janda.

