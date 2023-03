TJ Sokol Hradešice - TJ Svatobor Hrádek 2:5

„Na UMT v Klatovech jsme narazili na soupeře z I. B třídy. Bylo vidět, že soupeř je v tréninku dál než my a celý zápas diktoval tempo hry. Tým, kde se všechno točí okolo zkušených fotbalistů Kočího (tři branky), Linharta, Prchlíka a Brabce nám ukázal, že se máme stále v čem zlepšovat. My jsme ale podle mě také nehráli špatně na to, že se jednalo o první utkání."



TJ Sokol Hradešice (žlutočerní), ilustrační snímek.Zdroj: David Koranda



„Mohli jsme přidat ještě nějaké branky, ale nebyli jsme dostatečně důrazní v zakončení a naopak jsme několikrát hloupě chybovali v rozehrávce před naším pokutovým územím a zbytečně inkasovali. Chyby souvisí s absencemi na trénincích. Celkově jsem ale kluky pochválil, protože odehráli s výborným soupeřem dobrý zápas. Takových bychom potřebovali sehrát co nejvíc."

TJ Sokol Hradešice - FK Svéradice 2:7

„S dalším účastníkem I. B třídy jsme se utkali na UMT v Blatné a bohužel jsme nenavázali na dobrý výkon s Hrádkem. Už v samém úvodu zápasu jsme po naší velké chybě inkasovali a během několika minut jsme předvedli další neuvěřitelně hloupé chyby, díky kterým se soupeř dostal do pohodlného vedení. Byli jsme z vývoje zápasu opaření a do tempa jsme se již nedostali."



„Svůj den neměl ani Petr v bráně, a tak skóre narostlo do nelichotivého čísla, přestože soupeř byl podle mého názoru horší než Hrádek. Musím říct, že velké problémy nám dělala umělka v Blatné. Je to něco úplně jiného než ta v Klatovech. Na to se ale samozřejmě nebudeme vymlouvat."

TJ Sokol Hradešice - Baník Zbůch 4:1

„Opět na UMT v Klatovech jsme přivítali přední celek okresního přeboru Plzeň-sever a tentokrát jsme to byli my, kdo od začátku utkání udával tempo hry. Ujali jsme se dvoubrankového vedení a v klidu kontrolovali hru. Jenže jsme opět udělali při bránění hloupou chybu, dostali branku a posadili do té doby nevýrazného soupeře na koně. Ve hře jsme se dopouštěli chyb, spousty nepřesných přihrávek a hra nedosahovala potřebné úrovně."



„Postupem času soupeři ze Zbůchu trochu došly síly a my toho využili ke vstřelení dalších branek. V naší hře je ale stále hodně zbytečných chyb, na kterých musíme zapracovat. Trochu se zklidnit a začít hrát hru, která je nám vlastní a ve které jsme byli vždycky silní."

