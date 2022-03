„Tak, jak jsme zakončili podzim, jsme začali jaro,“ posteskl si trenér klatovských fotbalistů do 19 let Martin Lepeška, který tak trochu připomněl, že v derniéře první poloviny sezony jeho tým prohrál na půdě Malše Roudné rovněž 9:0. Utkání, které hostilo hřiště v Hluboké nad Vltavou, ovlivnila absence jednoho z nenahraditelných mužů Lepeškovo jedenáctky.

„Bohužel nám chyběl gólman Sklenárik, takže do branky musel 150 cm vysoký hráč. To celý zápas hodně poznamenalo,“ litoval zkušený kouč, který ale svému náhradními strážci svatyně nic nevyčítal. „Jsem rád, že se do branky vůbec postavil a chválím ho za jeho odvahu,“ konstatoval Martin Lepeška.

Dorostenecké výběry fotbalového SK Klatovy 1898 prožily naprosto rozdílný víkend. Zatímco starší dorost utrpěl debakl, fotbalisté do 17 let vysoko zvítězili.Zdroj: Jiří Pojar

První gól dali domácí už v desáté minutě a do poločasu skóre narostlo na děsivých 4:0. Konečný výsledek byl pak ještě děsivější. „Měli jsme špatný vstup do zápasu a první poločas de facto o všem rozhodl. Do šancí jsme se příliš nedostávali a ve druhé půli už byla na hráčích vidět odevzdanost. Padal nám tam jeden gól za druhým,“ dodal trenér k nepříliš povedenému utkání.

Sedmnáctka soupeře deklasovala

Mizerný úvod zápasu prožili také mladší dorostenci klatovského oddílu, kteří od osmé minuty díky zásahu domácího Kümmela prohrávali 0:1. Do poločasu ovšem Západočeši vyrovnali a začínalo se opět od nuly. Druhé dějství na rozdíl od úvodních pětačtyřiceti minut nabídlo jednoznačnou podívanou.

K radosti klatovského trenéra Žáka to ovšem byly právě Klatovy, které na pažitu dominovaly. Vstřelily šest gólů a nakonec slavily tři body za vítězství 7:1. Hattrickem se blýskli Matyáš Boublík a Adam Hošek, který si do svých osobních statistik připsal tři góly i přesto, že se do hry dostal až v 55. minutě.

Lokomotiva U19 – SK Klatovy 1898 U19 9:0

Poločas: 4:0. Branky: 28., 47. a 64. Martinec, 10. a 24. Novák, 55. a 75. z penalty Vnuk, 40. Šnedorfer, 89. Tomandl. Rozhodčí: Koranda – Eibl, Novotný. ŽK: 16. Novák, 68. Tomandl – 68. Daněk. Diváci: 31. Stadion: Hluboká nad Vltavou. Sestava SK Klatovy 1898 U19: Lucák – Šašek, Šťastný, Daněk, Pham, Šlechta (28. Vyčichl), Hošek (46. Kutka), Pešek, Pretzelmayer, Tomaka (46. Berka), Fiala. Trenér: Martin Lepeška.

Lokomotiva U17 – SK Klatovy 1898 U17 1:7

Poločas: 1:1. Branky: 8. Kümmel – 14., 70. a 74. Boublík, 57., 81. a 85. Hošek, 52. Daněk. Rozhodčí: Eibl – Koranda, Novotný. ŽK: 73. Rainke – 60. Mazán, 68. Hošek. Diváci: 30. Stadion: Hluboká nad Vltavou. Sestava SK Klatovy 1898 U17: Vostatek – Yordanov (46. Toman), Brožík (55. Hošek), Bošek, Berka, Mazán, Kortán, Vaňourek (46. Dulka), Boublík, Potužník (46. Lajpold), Vyčichl (46. Daněk). Trenér: Karel Žák.

