Na něm bude startovat maximálně šest družstev, které se mohou přihlašovat do 24. července, a to na telefonním čísle 775 182 883 nebo na facebooku TJ Hory Matky Boží. Turnaj se odehraje systémem 4+1 (čtyři hráči do pole plus jeden brankář), hrací čas zápasu je dvakrát 10 minut.