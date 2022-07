„Holkám jsem na prvním tréninku řekl, že všichni fotbal děláme pro to, abychom vyhrávali zápasy, ale u nás v Klatovech chceme, aby to děvčata především bavilo a měly z toho všeho hlavně radost,“ říká jeden z lodivodů nově vzniklého klatovského družstva Václav Míka.

Historická událost pro zdejší fotbal. V Klatovech založili první ženský tým

Jak jste se vůbec dostal k pozici trenéra klatovských žen?

Za těch dvacet let, co jsem v Klatovech, jsem trénoval snad všechny možné kategorie. A teď, když vedení založilo ženský tým a oslovilo mě, nebylo nad čím váhat. Ženy jsem ještě nikdy netrénoval, je to změna a velká výzva.

SK Klatovy 1898 založil ženský tým, který se momentálně připravuje na blížící se sezonu. Více než polovinu kádru tvoří hráčky z Dívčí amatérské fotbalové ligy. Zdroj: Yvetta Chmelová

V čem je trénování fotbalistek jiné než vedení klasického mužského výběru?

Je to specifické. Hlavně v tom, že holky mají daleko větší chuť, zájem, nadšení. Nechají si více poradit. V tom jsem mile překvapený.

Jak dlouho už se společně s hráčkami připravujete a jak početný kádr máte?

Trénujeme už měsíc a půl. Kádr aktuálně čítá přibližně 23 hráček. Šedesát až sedmdesát procent týmu tvoří holky z Dívčí amatérské fotbalové ligy, zbytek jsou děvčata, která hrála jinde, ale žijí v Klatovech nebo blízkém okolí. A pak také mladé holky, které vyšly z žákovských kategorií.

Na co se v tréninkových jednotkách zaměřujete?

První tréninky byly seznamovací a spíš k utvoření správné party. Pro holky, které hrají Dívčí amatérskou fotbalovou ligu, je velkým skokem a rozdílem to, že teď je vlastně čeká fotbal na velkém hřišti. To je pro ně asi ta největší změna. Pomalu si zvykáme, a teď už se zaměřujeme na fotbalové věci.

První soutěžní utkání vás čeká na začátku září, ještě předtím byste měli sehrát utkání Poháru žen FAČR. A co přátelské souboje?

Čekají nás hned tři. První zápas bychom měli sehrát na začátku srpna v Radkovicích proti dorostenkám Viktorie Plzeň do 18 let. Pak bychom měli změřit síly ještě s Blatnou a týmem Vodních staveb Plzeň. V plánu máme také nějaké tréninkové zápasy s klatovskými žáky.

Možná je ještě brzy, ale přesto se zeptám: jaké jsou cíle do premiérového ročníku České divize, skupiny C?

Co se týče soutěže, rádi bychom se pro začátek pohybovali v první polovině tabulky. To bychom byli spokojení.

Hraj za Klatovy, přijď na trénink!

Klatovský tým žen nabírá do svých řad i další fotbalové zájemkyně. Tréninky jsou každou středu a pátek na hřišti na Rozvoji od 18 hodin.

