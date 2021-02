Anketa Deníku o NEJ fotbalový klub Plzeňského kraje se pomalu, ale jistě chýlí ke konci své první poloviny. Do páteční půlnoci ještě můžete na našich webových stránkách hlasovat o NEJ fotbalový klub okresu.

Ilustrační snímek. | Foto: David Koranda

Dva nejlepší týmy z Klatovska poté postoupí do krajského finále, ve kterém se střetnou s nejlepšími týmy z dalších okresů Plzeňského kraje. Hlasovat můžete až do pátečních 23.59 hodin. Podpořit svého favorita navíc můžete každých 5 minut. Aktuálně by z okresu Klatovy postupovaly Chanovice a Malý Bor. Bez šance však vzhledem k hlasovacím podmínkám nejsou ani ostatní týmy.