/ANKETA/ Až do konce července můžete na webu Klatovského deníku hlasovat o nejlepšího fotbalistu Klatovska za uplynulou sezonu 2022/2023. Aktuálně (k 24. červenci) je z šesti desítek nominovaných borců ve vedení nýrský čahoun Jakub Pavlík před svým parťákem Janem Čaneckým a třetím veteránem z Hartmanic Petrem Sládkem. Hned v závěsu je potom ještě horažďovický playmaker Tomáš Jůda.

FK Okula Nýrsko (modrobílé dresy), archivní snímek. | Foto: Jindřich Schovanec

Pro svého favorita můžete hlasovat opakovaně, a to až do 31. července 2023 do 23.59 hodin. Vítěz, se kterým po skončení ankety (během srpna) připravíme exkluzivní rozhovor, se může těšit na fotbalový pohár!