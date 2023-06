/ANKETA/ Sportovní redakce Klatovského deníku po skončení všech soutěží připravila anketu, která určí fotbalistu sezony 2022/2023 Deníku na Klatovsku. Čtenáři mohou od 26. června až do konce července vybírat z šedesátky hráčů od FORTUNA divize A až po IV. okresní třídu.

Fotbal na Klatovsku, archivní fotogalerie ze sezony 2022/2023. | Foto: David Koranda

Uplynulá fotbalová sezona nabídla hned několika zajímavých individuálních výkonů. Aby byl výběr co největší, z každého týmu, který na Klatovsku hraje, byl vybraný minimálně jeden fotbalista. Nominaci skládala sportovní redakce na základě celosezonního dění a průběžné komunikace s trenéry či hráči.

Vážím si toho, mám respekt a těším se, hlásí nový kouč klatovských fotbalistů

Pro svého favorita můžete hlasovat opakovaně, a to až do 31. července 2023 do 23.59 hodin. Vítěz, se kterým po skončení ankety připravíme exkluzivní rozhovor, se může těšit na pěkný fotbalový pohár Deníku.