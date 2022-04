Kanonýr Aizner: Hattrick za sedm minut? Mezi muži asi můj nejrychlejší

/KANONÝR DENÍKU/ Ptali jste se někdy sami sebe, co se dá stihnout za sedm minut? Tak třeba: udělat si lahodnou polévku plnou éček ze sáčku, vyvenčit čtyřnohé mazlíčky poté, co vypijí litr čisté vody, nebo naštvat manželku (tam to obvykle trvá daleko méně času). Za sedm minut se toho dá stihnout poměrně dost, včetně fotbalového hattricku.

Klatovský kanonýr Adam Aizner (na snímku v modrém dresu). | Foto: Jindřich Schovanec

Své by o tom mohl povídat útočník SK Klatovy 1898 Adam Aizner, jenž rezervě pošumavského týmu v zápase 15. kola krajské I. B třídy pomohl k vítězství třemi góly. První zásah slavil ve 32. minutě, aby o sedm minut později zkompletoval hattrick. „Upřímně? Vůbec nemám tušení, jestli jsem někdy dal tři góly v jednom zápase rychleji, ale řekl bych, že mezi muži to byl můj nejrychlejší hattrick,“ svěřil se Deníku stále ještě velmi mladý fotbalista. Adam Aizner příjímá gratulace svých spoluhráčů.Zdroj: Jindřich Schovanec Klatovská záloha nakonec soupeře z TJ Měcholupy na domácí umělé trávě udolala 4:3, byť si zápas v závěru nezvykle zkomplikovala. Vedla (i díky hattricku Aiznera) 3:0, a pak i 4:2. Hosté, kteří se v krajské soutěži coby nováček prezentují letos výborně, všechny své branky vměstnali mezi 84. a 89. minutu. Překonal zranění a hned zářil. Tyto vydřené body jsou nejhezčí, usmála se hvězda „Utkání hodnotím celkem kladně. V prvním poločase jsme byli jasně lepší a podle toho také vypadal výsledek. Druhá půle z naší strany už nebyla tak dominantní, ale zápas jsme vyhráli, takže panuje spokojenost,“ říkal poté vyhlášený kanonýr. Sám sobě se pak snažil vysvětlit, co se s týmem v posledních pěti minutách stalo. „Myslím si, že jsme za stavu 3:0 konec zápasu trošku podcenili a málem se nám to nevyplatilo,“ uvědomoval si. Kanonýr Deníku pálí na branku TJ Měcholupy.Zdroj: Jindřich Schovanec Konec dobrý, všechno dobré. Divizní áčko vyhrálo o víkendu v Rokycanech 3:2 (Aizner naskočil na závěrečné minuty), rezerva zase udolala Měcholupy 4:3. Dva zápasy, šest získaných bodů. A to se počítá! Na zbytek se historie ptát už nebude. „Aktuálně u nás panuje po víkendu skvělá nálada i atmosféru a já pevně doufám, že to tak bude trvat ještě dlouhou dobu,“ přeje si. Galerie 55 fotografií v galerii › Stoprocentní by Aizner chtěl být i v příštím kole, ve kterém hlavní tým hostí lvy z Berouna, béčko zase čeká okresní derby v Bolešinech. „Do obou zápasů určitě půjdeme s tím, že chceme získat tři body. Jiná varianta vlastně ani nepřichází v úvahu,“ zdůrazňuje fotbalista, jenž proti Měcholupům střídal v 80. minutě. „S Berounem jsou to vždycky těžké zápasy, takže očekávám to samé i tentokrát. Přesto však doufám a věřím, že to zvládneme. A Bolešiny? O duelu s nimi se dá říct totéž,“ dodává odhodlaně dvaadvacetiletý útočník Adam Aizner, se třemi góly nejúspěšnější okresní střelec uplynulého víkendu. Promo Kanonýr Deníku Zdroj: Deník

