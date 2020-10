A Pavel Vinický? Ten nastřílel neškodnému soupeři čtyři góly, přičemž hattrick měl na svém kontě už po čtrnácti minutách duelu. „Tři góly za tak krátkou dobu od zahájení zápasu? Tak to se mi ještě nikdy nepovedlo,“ svěřil se sympatický chlapík, jenž kompletně zhodnotil i demolici bolešinského soka, který navíc hrál od 20. minuty bez vyloučeného Petra Nadymáčka.

„Ale to už bylo za stavu 5:0, takže to nijak ráz utkání neovlivnilo. Soupeř k nám přijel asi trošku oslabený a od začátku nám nestačil. Nám hodně pomohl brzký gól, za chvíli jsme přidali druhý a třetí a to asi rozhodlo. Bylo zkrátka po zápase,“ pokračoval Vinický, jenž je rád, že se mu letos střelecky daří.

„Jsem až překvapený, jak mi to tam zatím padá. Ale je to také tím, že se daří celému mužstvu. Určitě jsme nečekali, že po sedmi odehraných kolech budeme se ztrátou jednoho bodu na vedoucí Švihov druzí,“ naráží hráč s devítkou na zádech na fakt, že vloni byla záloha někdejšího účastníka divizní elity na pokraji pádu do nejnižší okresní soutěže.

Vinický se tak čtyřmi góly výrazně podílel na další výhře svého týmu a letos se už prosadil v pěti ze sedmi mistrovských bitev. Mimochodem, čtyři góly v jednom zápase o víkendu vstřelil také zkušený Jan Kotáb z klatovského béčka, který svým gólovým počinem režíroval výhru svého týmu 7:0 nad Kasejovicemi v I. B třídě (skupině B).