Soutěž sice i nadále vede stoprocentní Malý Bor, ale na záda mu notně dýchají borci z Dlouhé Vsi, ale také Hradešic, kteří ve víkendovém utkání 5. kola fotbalového okresního přeboru deklasovali domácí Plánici jednoznačně 6:0, připsali si třetí vítězství v sezoně a nadále zůstávají neporažení. Hvězdou utkání se stal devatenáctiletý hradešický fotbalista David Šašek, jenž vstřelil hattrick. O zbývající branky se postarali František Melka mladší, Martin Frančík a David Vaněček.

TJ Sokol Hradešice (černožlutí), archivní snímek. | Foto: Jindřich Schovanec

„Nedělní utkání jsme bez větších problémů zvládli a připsali si do tabulky další tři body. Nebylo lehké prosadit se proti úporné obraně, kdy domácí hráči uplatňovali taktiku "všechno na Pláničku", ale to na nás tohle nedělní odpoledne neplatilo,“ ulevil si trenér Hradešic František Melka starší, podle kterého bylo pouze otázkou času, kdy se jeho tým dokáže gólově prosadit.

„Povedené utkání odehrál David Šašek, který vstřelil hattrick a na svůj comeback po třech letech bude vzpomínat také Martin Frančík, který za patnáct minut na hřišti stihl dvě gólové přihrávky a jednu branku vstřelil sám. Pochválit musím také naši obrannou čtyřku, protože jsme opět neinkasovali, a to se počítá. O víkendu nás v domácím prostředí čeká nebezpečná Sušice, a to bude určitě zase jiné utkání než to nedělní na hřišti v Plánici,“ doplnil trenér,

TJ Sokol Plánice – TJ Sokol Hradešice 0:6

Poločas: 0:2. Branky: 21., 43. a 90. Šašek, 78. F. Melka mladší, 87. D. Vaněček, 89. Frančík. Rozhodčí: Kaiser – Vystrčil, Nedvěd. ŽK: 0:0. Diváci: 142. Sestava TJ Sokol Plánice: Václav Opl – Plánička, M. Jílek, Kovařík, Král, Novák (46. Frána), Peleška (46. Ramizi), Votýpka, Brožík (78. Melichar), Vojtěch Opl, Šebesta. Trenérky: Martina Brožíková, Valerie Brožíková. Sestava TJ Sokol Hradešice: Písečný – Vachovec, Frančík, Gabriel (52. A. Kodýtek), F. Melka mladší, Hosnedl, Říha (78. Frančík), Šašek, D. Vaněček, Buchta, Zdichynec. Trenér: František Melka starší.

