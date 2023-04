Před týdnem jeho branka do sítě Chudenic (1:2) sice k bodům nevedla, ale víkendový hattrick v zápase 15. kola doma proti Hradešicím už znamenal vítězství. Tatran překvapil papírového favorita výsledkem 3:0 a upevnil si desátou příčku v tabulce. Na čtvrté Janovice přitom ztrácí pouhé čtyři body.

„Byl to těžký zápas. Hradešice nejsou nahoře jen tak pro nic za nic. Ve středu hřiště mají výborné hráče, špatný fotbal nehrají, naopak. Zápas ale hodně ovlivnilo počasí, které bylo doslova aprílové. My měli šance, které jsme využili, zatímco Hradešice příležitosti, které si vypracovaly, bohužel pro ně neproměnily. Základem našeho úspěchu ale bylo to, že nám fungoval celý tým od gólmana až po útočníky," má jasno Dominik Vašák.

O podcenění ze strany soupeře prý nemohla být řeč. Dlouhá Ves navíc do tohoto zápasu nešla v roli outsidera. Alespoň tak byli hráči Tatranu nastaveni v hlavách. „I když jsou na tom Hradešice v tabulce lépe, favoritem až tak úplně nebyly. Každý zápas totiž začíná za stavu 0:0 a vyhrát ho může kdokoliv," vysvětluje.

Dominik Vašák v dresu Dlouhé Vsi.Zdroj: David Koranda

„Určitě si nemyslím, že nás soupeř podcenil. Byla to bitva, Hradešice častěji držely balon na svých kopačkách, ale utkání podle mě rozhodlo to, že jsme ho jako tým odjezdili," pochvaluje si Vašák kolektivní spolupráci.

Dlouhá Ves na jaře dala ve dvou zápasech čtyři góly. A všechny obstaral právě hrdina víkendového střetnutí. „Jsem útočník a pro útočníka je vždycky fajn, když dává góly. Přidá mu to na sebevědomí, obzvlášť v novém týmu, takže jsem teď maximálně spokojený. Ale musím říct, že bez spoluhráčů, kteří mi branky krásně připravili, a práce celého týmu, by to nešlo. Ve Vsi je dobrá parta a překvapilo mě, že i celá řada dobrých fotbalistů," libuje si sympatický chlapík.

Dominik Vašák přiznává, že nějaká forma zápisného za první hattrick ho nejspíš nemine. „To ne, nějaká štamprle pro kluky asi padne. A kluci ze Švihova nám přivezou soudek pivka, že mohli odskočit (v tabulce), takže až vyjde počasí, určitě posedíme," usmívá se kanonýr Dominik Vašák.

Dominik Vašák střílí gól Tatranu Dlouhá Ves v zápase proti Hradešicím.Zdroj: David Koranda

Teď už ale hattrick i výhru hází zkušený šutér za hlavu a připravuje se s týmem na další utkání, které Tatran odehraje na hřišti o záchranu bojujících Kašperských Hor. „Jak už jsem zmínil, favorit v těchto soutěžích není, takže nezáleží na tom, že Kašperky bojují o záchranu. My se musíme soustředit hlavně na sebe, abychom podali dobrý výkon, vyhráli a získali tři body," přemítá Dominik Vašák, kanonýr Deníku, který na závěr prozradil, jak se urodil jeho přesun ze Sušice, kde předtím působil, právě do Dlouhé Vsi.

„Měl jsme nějaké starosti, fotbal šel stranou, rok jsem ho vůbec nehrál. Ale v zimní přestávce se mi ozvali ze Vsi, jestli bych si neměl zájem tam kopnout. Fotbal mi už chyběl a vzhledem k tomu, že v Sušici mají výborně rozehranou sezonu, a ještě tam byly nějaké moje osobní okolnosti, jsem se domluvil s panem Staňkem (Jan Staněk, předseda fotbalového oddílu TJ Sušice - pozn. autora) a se Vsí, že půjdu právě do Dlouhé Vsi a v létě se uvidí, co bude dál. Klukům ze Sušice ale moc přeji, ať krajský přebor vykopou," dodává.

