„Myslím si, že jsme se prvních deset patnáct minut hledali a soupeř nás přehrával, akorát nedokázal dat gól. Poté, co jsme úvodní tlak přežili, jsme převzali otěže zápasu a šli si pro vítězství. Po nějakých neproměněných šancích a špatně vyřešených situacích jsme dali šťastnou branku z centru, o kterou se postaral Tomáš Štengl. To nás částečně uklidnilo, ale ještě jsme chtěli přidat druhý gól do kabin," říkal Adam Aizner na začátek svého hodnocení.

Slova Adama Aiznera ke svému novému angažmá: „Chtěl bych všechny kluky pochválit za náš první jarní zápas a poděkovat jim za skvělý výkon a přijetí do týmu. A velké poděkování patří také trenérovi, který mi hodně pomohl. A hlavně také za jeho taktické přípravy na zápasy a zapálení do fotbalu, které nám na hřišti hodně pomáhají a ženou nás vpřed".

A to se Švihovu povedlo. Po výborné práci Jakuba Slámy a zakončení Miroslava Polívky švihovští kopáči vedli 2:0. Po změně stran hosté přidali další tři branky a nakonec si připsali důležité tři body za možná až nečekaně vysoké vítězství 5:0.

„Řekl bych, že zápas až na pár momentů probíhal v klidu a jsem rád, že jsme si v mém prvním utkání v této soutěži připsali tři body a jdeme směle za postupem do vyšší soutěže," doplnil fotbalista Aizner k parádnímu zápasu.

Potvrdit vítězství z venku bude chtít Švihov o víkendu v azylu na tréninkovém hřišti TJ Měcholupy proti Veřechovu (hraje se 25. března od 15 hodin).

FK Dukla Janovice - FC Švihov 0:5

Poločas: 0:2. Branky: 38. Štengl, 43. Polívka, 54. Cibulka, 58. Aizner, 88. Toman. Rozhodčí: Abrahám - Anšlág, Lojík. ŽK: 0:0. Diváci: 75. Sestava FK Dukla Janovice: Vild - Drmola, Jůzek, Macura, Švůgr, Kotlan, Petruška, Raišl, Kováč (52. Šiška), Urban, Hájek (80. Müller). Trenér: Václav Keřlík. Sestava FC Švihov: R. Sláma - Štengl, Ryba, Petelík, J. Sláma (82. Hošek), Cibulka, Aizner, Kašpárek, Polívka (70. Baxa), Toman. Trenér: Adam Popelka.

