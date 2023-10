/FOTOGALERIE, VIDEO/ Žalostná byla produktivita klatovských fotbalistek na šumavském pažitu v Záblatí u Prachatic, kde je za sychravého počasí hostil nováček céčkové skupiny České divize žen, tým FK Tatran Prachatice. Západočešky po celou dobu zápasu udávaly tempo hry, měly jasnou převahu, vypracovaly si spoustu šancí, ale proměnily jen zlomek z nich. Bylo až neuvěřitelné, co všechno hráčky Klatov dokázaly spálit, zahodit a netrefit. Přesto v Záblatí potvrdily roli jednoznačných favoritek, vstřelily šest branek, ani jednou neinkasovaly, odvezly si tři body, a v tabulce se před posledním podzimním duelem posunuly na bronzový stupínek. Na kontě mají dvanáct bodů, stejně jako druhé Táborsko.

Česká divize žen, skupina C, 6. kolo: Tatran Prachatice - SK Klatovy 1898 0:6.

Proti Prachaticím se do listiny střelkyň dvakrát zapsala kapitánka Markéta Rajalová, jednou se trefila nejlepší střelkyně týmu Lucia Elisabeth Dubská, ale zajímavostí bezesporu je, že nejvíc gólů Klatov v tomto duelu vstřelila gólmanka Marie Hofmeisterová. Ta totiž tentokrát nechala rukavice v šatně a nastoupila na hrotu jako útočnice. A vedla si opravdu znamenitě.

„Jsem ráda, že se to povedlo. Do zápasu jsem šla s tím, že gól prostě musím dát, a to, že to vyšlo hned třikrát, už je jen třešničkou na dortu. Měla jsem několik dalších možností, které jsem mohla zakončit lépe a dát další góly. Nejvíce mě mrzí zahozená tutovka po špatném výkopu od soupeřovy branky, ale to je prostě fotbal,“ řekla po víkendovém utkání na jihu Marie Hofmeisterová.

Tato třiadvacetiletá urostlá fotbalistka byla šťastná, že dostala možnost si proti Prachaticím zahrát v poli. „Mně osobně se hrálo docela dobře. Byla jsem ráda, že jsem mohla být u několika gólů, ale i tak to z mé strany nebyl úplně nejlepší zápas. Hrát v útoku přeci jen vyžaduje nějakou fyzickou kondici, kterou z pozice brankářky tolik nedisponuji. Nicméně jsem byla mile překvapena, jak mi role útočnice sedla,“ podotkla nová klatovská kanonýrka a budoucí lékařka.

Marii Hofmeisterové se střelecky dařilo, ale i tak ji štve mizerná produktivita klatovského týmu. „Měly jsme opravdu spoustu šancí, které jsme neproměnily, zbrkle jsme střely zahazovaly. Nehrály jsme vůbec svůj fotbal, opět jsme se přizpůsobily soupeřkám, což nás bohužel trápí celou sezonu. Nedokázaly jsme si v klidu přihrát a hrát tak, jak umíme. I přes výhru nejsme s naším výkonem spokojené,“ okomentovala vítězství 6:0 klatovská hráčka.

Ta zároveň vyzdvihla bojovnost soupeřek. „Ač jsou Prachatice nováčkem, nedaly nám nic zadarmo. Proti takovému soupeři je vždycky těžké hrát, protože velmi intenzivně brání a dostat míč skrze vápno a deset bránících hráček je dost složité. Snažily jsme se hru otevírat do stran, ale skulinku pro míč a nějaké zakončení jsme musely vždycky složitě hledat. Ke konci zápasu soupeřky také hodně faulovaly, často bez povšimnutí sudího, ale myslím si, že mají jako tým velký potenciál a až se trochu otrkají, budou nepříjemným soupeřem pro všechny,“ dodala Marie Hofmeisterová, autorka hattricku.

Česká divize žen, skupina C, 6. kolo: Tatran Prachatice - SK Klatovy 1898 0:6.

Netradičně v obraně nastoupila proti Prachaticím jindy klatovská opora ofenzivních řad Petra Čubanová. A ukázala, že psát o ní jako o zkušené univerzálce, je na místě. Zvládla své defenzivní úkoly na výbornou a nejen to, měla lví podíl na čtyřech gólech Klatov, na dva nahrála, na dva zadělala. „Byla jsem šíleně nervózní. Vzadu je to hrozná zodpovědnost. Naštěstí to bylo tentokrát pro naši obranu klidnější utkání,“ oddechla si po vítězství zkušená klatovská fotbalistka, jejíž dres zdobí číslo dvanáct.

„Rozhodně se vzadu nehodlám usadit. Už se těším, až se nám holky z obrany vrátí a já s radostí tento post přenechám zkušenějším,“ s úsměvem konstatovala jednačtyřicetiletá hráčka. „No, ale abych se měla kam vrátit,“ podotkla vzápětí Petra Čubanová. „Proti Prachaticím si totiž zahrály všechny holky, a myslím, že hrály velmi dobře. A naše úžasná a produktivní gólmanka Maruška na hrotu, to byla paráda,“ chválila své spoluhráčky a zároveň tak vysvětlila svou nenápadnou poznámku.

Ostřílená fotbalistka Petra Čubanová posléze mrzutě potvrdila slova své spoluhráčky a autorky hattricku o mizerné produktivitě. „Šancí jsme měly haldu, ale řešily jsme je zbytečně zbrkle“ ví hráčka s nekompromisní levačkou. „Nebyl to hezký zápas. Nám více vyhovují fotbalovější soupeřky, proti nim nám to jde prostě líp. Je totiž hodně těžké hrát proti týmu, který to vzadu zabetonuje. No a my, místo toho, abychom zeď obešly, narážely jsme do ní,“ konstatovala hráčka, která ale zároveň připomněla, že nejdůležitější je zisk plného počtu bodů.

Stínem utkání bylo zranění klatovské brankářky Jitky Löffelmannové, které všichni přejí brzké uzdravení a návrat mezi tři tyče. Derniéra podzimní části čeká dívčí družstvo z města pod Černou věží již tuto sobotu od 15 hodin doma proti na stadionu Rozvoj Hradišti, které o víkendu remizovalo s Blatnou 3:3, a v tabulce je s odstupem dvou čtvrté za třetím SK Klatovy 1898.

FK Tatran Prachatice – SK Klatovy 1898 0:6

Poločas: 0:4. Branky: 17., 20. a 43. Hofmeisterová, 42. a 85. Rajalová, 71. Dubská. Rozhodčí: Pánek – Neumann, Pluhař. ŽK: 2:0 (23. Šímová, 60. Šalounová). Diváci: 30. FK Tatran Prachatice: Pufferová – Jedličková, Šalounová, Makarová, Sosnová, Lavičková, Šímová, Doubková, Mondlová, Vanatová, Bělecká. Střídající: Sýkorová, Chaloupková, Suková, Benešová, Podlešáková, Nováková, Krupičková. Trenér: Jan Hálek. SK Klatovy 1898: Löffelmannová (36. Klembarová) – Hrachová, Kaslová, Kováříková, Čubanová, Rajalová, Pousková, Petrželková, Chobotová, Dubská, Hofmeisterová. Střídající: Pešlová, Presslová, Lucáková, Šafandová. Trenér: Jiří Pytel.

