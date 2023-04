Céčko Sušice nakonec vyhrálo utkání 2. kola nadstavby o 1. až 6. místo IV. třídy vysoko 6:1. „Po sezoně určitě padnou nějaká piva, na odměně se domluvíme v týmu,“ naznačil Faraon, čím bude muset přispět do klubové ´pokladnice´.

První branku vstřelil třiadvacetiletý útočník už v první minutě hry. Další tři zásahy zaznamenal po přestávce, kdy vstřelil hattrick v rozmezí 56. a 58. minuty.

„Na tenhle zápas určitě jen tak nezapomenu. Gól v první minutě a hattrick za tři minuty, to se jen tak nepovede,“ usmíval se rumunský fotbalista ve službách TJ Sušice, který otevřel skóre utkání úklidovým trkancem do prázdné branky po předchozí skvělé práci talentovaného spoluhráče Martina Siváka.

Po změně stran pak Faraon přidal další tři góly, na které mu stačil pouze tříminutový úsek. V 56. minutě dal svojí druhou branku, v 57. minutě třetí a za další minutu slavil čtvrtý zásah. „Tak rychle jsem hattrick nikdy nedal. A vlastně ani v neděli bych to nedokázal, kdyby se mnou na hřišti nebyl Lukáš Blažek, který dva moje góly zařídil,“ ocenil kanonýr přínos svého spoluhráče.

Čtyři fíky skoro stály střelce játra, s céčkem Sušice chce vyhrát prales

Především díky gólové potenci borce, který pochází z Jasy, druhého největšího města Rumunska, céčko Sušice svého soka z Neznašov deklasovalo 6:1 a v nadstavbě o titul zůstává stoprocentní. „Zápas nám skvěle sedl. Navázali jsme na první kolo nadstavby proti Dešenicím (Sušice C vyhrála 7:4 – pozn. autora). Od první minuty jsme si šli pro tři body, potvrdila se kvalita našeho týmu, z čehož plynuly i moje branky,“ bilancoval zápas extrémně rychlý útočník.

Fotbalisté Sokola Neznašovy a TJ Sušice C (červení) před vzájemným zápasem.Zdroj: TJ Sušice

Jediné, co jej trošku mrzelo, byl inkasovaný gól z kopačky domácího Miroslava Vaňka, který dvě minuty před koncem zápasu korigoval skóre. „Tak určitě, mrzí nás to, ale aspoň má náš gólman Kryštof (Hrubec) co zlepšovat a nebude všude vykládat, že nedostává góly,“ dobírá si Faraon strážce svatyně.

Přestože má usměvavý chlapík neuvěřitelný čich na góly, pálí především v dresu céčka ve IV. třídě, nebo první zálohy TJ Sušice v elitním přeboru Klatovska.

„Za áako už jsem také hrál, ale nejlépe se cítím mezi kluky v béčku a céčku. Pokud ale bude náš trenér áčka (Pavel Hrubec chtít), určitě rád pomůžu také v I. A třídě,“ nabádá tak trochu Catalin Ovidiu Faraon kouče A-týmu k nominaci a záhy vysvětluje, co je malou překážkou, aby se mohl fotbalu věnovat naplno.

„Živím se jako skladník a řidič náklaďáku. Bohužel dělám na třísměnný provoz, a to mi neumožní pravidelně trénovat,“ líčí. „Ale i přesto se doma snažím všechno dohnat a udržovat si dobrou kondici,“ doplnil.

V letošní sezoně odehrál velký fanoušek královského Realu Madrid šestnáct zápasů, ve kterých zaznamenal celkem patnáct branek. Pětkrát se trefil za béčko Sušice v okresním přeboru, desetkrát pak za céčko v nejnižší fotbalové soutěži Klatovska. Tam mu přitom na dvojciferný počet branek stačily pouhé čtyři duely.

