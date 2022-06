Kromě slalomu s míčem si děti vyzkoušely také několik dalších soutěží, které pro ně byly připraveny na jednotlivých stanovištích. Šikovnost, přesnost, rychlost, nebo balanc. To všechno si ti nejmenší s úsměvem ve tvářích absolvovali. „Dětský den na hřišti si užili děti, ale i dospělí. Moc děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu. Bez nich by to nebylo ono,“ napsala Hospůdka v Ofsajdu prostřednictvím svých stránek na sociální síti facebook. Podívejte se, jak dětský den probíhal díky fotogalerii Jindřicha Schovance.