OBRAZEM: Fotbaloví mladíci ze Sušice změřili síly s českobudějovickým Dynamem

/FOTOGALERIE/ Malí fotbalisté TJ Sušice do dvanácti let odehráli na konci července na svém hřišti přátelský zápas se stejně starým výběrem prvoligového klubu SK Dynamo České Budějovice. Primárně v něm nešlo o výsledek, ale o zajímavou konfrontaci a sbírání cenných zkušeností směrem do budoucna. Nahlédněte společně s námi do fotogalerie.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte