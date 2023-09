/OKRESNÍ FOTBAL/ Fotbalisté rezervního výběru FC Švihov pokračují po svém založení v dobrém rozmaru. V úvodních dvou zápasech áčkové skupiny IV. třídy vybojovali čtyři body, ke kterým přidali další tři o víkendu v rámci 4. kola soutěže na půdě Strážova B.

IV. třída, skupina A, 4. kolo: SK Kovodružstvo Strážov B (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Švihov B 1:3. | Foto: Jindřich Schovanec

Tam po velmi dobrém vstupu do utkání, ve kterém o svém vítězství prakticky rozhodli, uspěli 3:1. „Vydřená výhra s velice kvalitním soupeřem," pochvaloval si kouč švihovského béčka Tomáš Ryba. „Za první poločas nemám klukům moc co vytknout. Velmi pěkná hra na balonu, roztažení hry a vydařené kombinace vedly k brzkému vedení 2:0. Nakonec jsme poločas zvládli 3:0, a to jsme ještě neproměnili penaltu," popisoval kouč obraz hry v úvodním dějství.

Stříkající emoce. Vítězný gól v nastavení, ale i červená pro oslavujícího kouče

Druhý poločas vyhráli domácí borci díky trefě Jakuba Kalivody 1:0, ale to stačilo pouze na korekci celkového skóre. „Ve druhém poločase bylo znát, že byla ve Strážově pouť. Domácí nás pozvali na kolotoč a docela nás proháněli, ale kluci to až na jednu obdrženou branku zvládli skvěle," ulevil si trenér Tomáš Ryba a svým svěřencům poděkoval za bojovný výkon v parném počasí.

SK Kovodružstvo Strážov B - FC Švihov B 1:3

Poločas: 0:3. Branky: 63. J. Kalivoda - 7. Havlíček, 13. Prantl, 41. Cibulka. Rozhodčí: Blaheta. ŽK: 0:0. Diváci: 60. Sestava SK Kovodružstvo Strážov B: Šmalcl - Hladík, Bouberle, Šerý, Vavírka, Miškovič, M. Kalivoda, Plíhal, Janda, Vaverka, J. Kalivoda. Střídající hráči: Červený, Kruliš, Slouka, Baštář, Štancl. Trenér: Martin Štancl. Sestava FC Švihov B: Ptáček - Kudják, Topinka, Prantl, Havlíček, J. Zdrahal, L. Zdrahal, Petelík, Vrba, Bureš, Cibulka. Střídající hráči: Jirotka, Čížek, Bernklau, Šos. Trenér: Tomáš Ryba.

OBRAZEM: Běšiny pokračují v krasojízdě, doma přejely Křenice a jsou první