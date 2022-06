Úvodní poločas byl ve Strážově relativně vyrovnaný. Kovodružstvo poslal už v 9. minutě do vedení z pokutového kopu David Kološ, ale více míčů v síti přes sto platících diváků nevidělo. „Z našeho pohledu byla první půle hodně opatrná, těžko jsme se prosazovali do zakončení. Soupeř nehrál vůbec špatně, hrozil hlavně z rychlých protiútoků, které se nám ovšem dařilo eliminovat. První gól vstřelil z pokutového kopu David Kološ po faulu na Lukáše Kalivodu. Do kabin jsme tedy odcházeli za příznivého stavu 1:0 s pocitem a vědomím, že musíme ještě přidat a víc se tlačit do zakončení,“ hodnotil úvodní dějství ostřílený kanonýr domácího Strážova Bronislav Mayer.