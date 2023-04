Parádička. Druhý jarní zápas, druhé vítězství. Start druhé poloviny sezony zkrátka vyšel fotbalistkám SK Klatovy 1898 na jedničku. Stejně jako úvod letošního ročníku, ve kterém Západočešky braly rovněž šest bodů. Nováček soutěže teď o víkendu zavítal na hřiště Spartaku Kaplice, který v rámci 11. kola divizní skupiny C porazil těsně 3:2.

Ženská divize, skupina C (11. kolo): Spartak Kaplice - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) 2:3 (1:1). | Video: Yvetta Chmelová

Nutno dodat, že zcela po zásluze, tým z Pošumaví byl fotbalovější, působil kompaktněji a může jen litovat, že neproměnil více vypracovaných a slibně vypadajících příležitostí. Ovšem fotbalistky z Kaplice nehodlaly dát před domácím publikem svou kůži lacino, bojovaly a hostujícím hráčkám mnohdy dalo hodně zabrat vyrovnat se s důraznější hrou jihočeských soupeřek.

Už v deváté minutě hry předvedly Klatovanky pěknou kombinační akci, když si kuličku postupně vyměnily Petra Čubanová, Markéta Rajalová, Martina Rovňanová a Julie Chobotová, ale poslední jmenovaná pálila jen nad bránu. O tři minuty později po rohovém kopu Julie Chobotové hlavou zakončovala Martina Rovňanová těsně vedle. Záhy Lucia Elisabeth Dubská šikovně namazala Julii Chobotové, ale ta zakončila nepřesně. Stav tak zůstával bezbrankový.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Kaplice pak také zamířila na útočnou polovinu hřiště, ale klatovskou gólmanku Marii Hofmeisterovou nedokázaly její hráčky výrazněji zaměstnat. Ve 25. minutě kapitánka Markéta Rajalová posunula míč k Petře Čubanové, ta konečně předvedla své střelecké kvality a otevřela skóre zápasu – 0:1. Markéta Rajalová v akci dokázala pokračovat i přesto, že byla předtím sama faulována.

Ženská divize, skupina C (11. kolo): Spartak Kaplice - SK Klatovy 1898 2:3 (1:1).Zdroj: Yvetta Chmelová

Jenomže z vedení se hostující tým neradoval dlouho. O dvě minuty později využily domácí hráčky chyby Klatovanek a vyrovnaly. Byť první pokus klatovská brankářka zastavila, a odrazila i druhou střelu, na třetí dorážku v podání Moniky Pálkové už byla krátká. Srovnáno a začínalo se de facto od nuly.

Na hřišti se chvílemi hodně jiskřilo, přitvrdilo se, a výsledkem byly dvě žluté karty udělené hlavním sudím Martinem Pískem, který takto ocenil po hráčce na každé straně. V závěru první půle mohla znovu dostat svůj tým do vedení hrající trenérka Klatov Petra Čubanová, která si míč vybojovala a dovedla na slibný dostřel brány, ovšem trošku se jí při zakončení vychýlila muška. Aktérky tak k poločasové přestávce do teplých kabin odcházely za vyrovnaného stavu 1:1.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Po změně stran si fotbalovější Klatovanky vytvořily obrovský tlak, ale nedokázaly z něj vytěžit žádný gól. Takže se téměř zase potvrdilo otřepané rčení nedáš – dostaneš, ale útok Kaplice v 61. minutě zastavila pozorná gólmanka Klatov Marie Hofmeisterová. Na druhé straně pak zahrozily hostující hráčky, když Rajalová našla Rovňanovou, ale ta poslal míč do náruče brankářky.

Ženská divize, skupina C (11. kolo): Spartak Kaplice - SK Klatovy 1898 2:3 (1:1).Zdroj: Yvetta Chmelová

Ovšem v 65. minutě hry se už tým v červených barvách radoval. Po faulu na Martinu Rovňanovou se k míči po nařízeném přímém kopu postavila Julie Chobotová a parádní trefou vymetla pavučinky ve vzdálenějším rohu brány. Matka pavoučnice si musela se svými dětmi hledat nové útočiště.

A Klatovy znovu o gól vedly. A byly při chuti. V 68. minutě našla Petra Čubanová krásným pasem Julii Chobotovou, ta zařadila na vyšší rychlostní stupeň, mířila si to sama k bráně domácích, ale trefila jen gólmanku.

Ovšem odražený míč znovu vybojovala, posunula jej k Petře Čubanové, ale ani ta se svým neuspěla. Míč se dostal o kousek zpátky k Valentýně Němcové, která to šikovně zkusila lobem. Balonek sice brankářka zastavila, ale neudržela jej. A v ten okamžik se jej pohotově chopila Lucia Elisabeth Dubská a rozvlnila sít kaplické svatyně. Klatovanky vedly o dva góly, ale byť k tomu měly další příležitosti, náskok již ke hříchu fotbalového "tam nahoře" nenavyšovaly.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Občas vystrčily růžky i domácí hráčky a při jedné z akcí na polovině Klatov zahrála jedna z hostujících hráček rukou. Exekutorka standardky orazítkovala břevno, ale u odraženého míče byla ze všech nejdříve nikým neatakována kaplická Renata Straková, která jej uklidila do sítě Klatov.

Závěr utkání byl hodně nervózní, přibývalo nedovolených zákroků, ale když nejslibnějších šancí klatovské Čubanová s Dubskou v góly nepřetavily, do listiny střelkyň už žádné jméno nepřibylo. Nedokázaly se prosadit ani domácí hráčky, byť chtěly před domácím publikem dosáhnout na nějaký ten bodík.

Tým z Klatov tak mohl slavit plný počet bodů i se svými fanoušky, kteří za fotbalistkami z města karafiátů vážili na jih Čech cestu dlouhou téměř 150 kilometrů. Západočešky se díky výhře odpoutaly od svých tabulkových sousedek z Kaplice a vyhouply se na čtvrté místo průběžného pořadí.

Ženská divize, skupina C (11. kolo): Spartak Kaplice - SK Klatovy 189 2:3 (1:1).Zdroj: Yvetta Chmelová

„Velmi důležité a cenné vítězství, kterého si moc vážíme. Soupeřky byly těžké, tvrdí, někdy hrály až za hranicemi pravidel,“ podivovala se hrající trenérka Klatov Petra Čubanová. „Myslím si, že rozhodla naše větší chuť hrát fotbal, a ne kouskovat hru zákeřnými zákroky. Bohužel za stavu, kdy jsme měly hru pod kontrolou, jsme si nechaly dát gól a začali se bát o výsledek,“ řekla koučka.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Ta zároveň podotkla, že duel na kaplickém hřišti byl první zásadnější jarní prověrkou pro tým Klatov. „Skutečně, s velkou pokorou k minulým soupeřům, to byla na jaře první velká prověrka. Musím pochválit tým, že nesložil zbraně a makal až do konce zápasu. Za to moc děkuji. V naší hře byla vidět pozitiva, ale na druhou stranu stále hodně negativ,“ upozornila čtyřicetiletá fotbalistka.

Další zápas hrají Klatovanky až 16. dubna od 15 hodin doma TJ Mokré, se kterou na podzim prohrály těsně 1:2. „Takže máme téměř dva týdny na to, abychom zapracovaly na zlepšení, vyčlenily ze hry negativa a především zlepšily naše proměňování šancí,“ uvědomuje si Petra Čubanová, jenž závěrem poděkovala svým svěřenkyním za týmový výkon, který týmu přinesl kýžené tři body.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Poločas: 1:1. Branky: 27. Pálková, 84. Straková - 25. Čubanová, 65. Chobotová, 68. Dubská. Rozhodčí: Písek - Blažek, Marek. ŽK: 1:1 (38. V. Jedličková - 34. Rovňanová). Diváci: 60. Spartak Kaplice: Klomfarová - V. Jedličková, Matoušková, Krátká, Čaňková, Vávrová, Pešadíková, Kováříková, Straková, Pálková, Bartoníčková. Střídající hráčky: Chocová, Pártlová, K. Jedličková, Chvalová, Vaňková, Poutníková. Trenér: Filip Hejna. SK Klatovy 1898: Hofmeisterová - Farná, Němcová, Rajalová, Petrželková, Chobotová, Kaslová, Čubanová, Rovňanová, Dubská, Voráčová. Střídající hráčky: Röschelová , Lucáková, Pešlová, Presslová, Müllerová. Trenérka: Petra Čubanová.

