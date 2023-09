/FOTOGALERIE, VIDEO/ Domácí divizní premiéra nového soutěžního ročníku vyšla klatovským fotbalistkám na výbornou. Ve víkendovém duelu proti Táborsku za úmorného vedra vybojovaly Západočešky plný počet bodů za vítězství 2:1 a navázaly tak na úspěšnou premiéru na půdě Spartaku Kaplice, kde uspěly 3:1. Domácí hráčky oděné do tradičních červených fotbalových kostýmů si brzy vypracovaly dvoubrankový náskok, ale soupeřky ještě v první půli snížily na rozdíl jediného gólu.

Česká divize žen, skupina C, 2. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - FC Táborsko 2:1. | Foto: Yvetta Chmelová

Klatovskou defenzivu řádně větrala rychlonohá, teprve patnáctiletá forvardka Táborska Tereza Marešová. Ale Klatovy mají ve svých řadách také rychlonožku, a to Julii Chobotovu, která rovněž dost potrápila obranné řady jihočeského protivníka. Pak ale výhody za hru rukou využila domácí obránkyně Monika Farná, která z vlastní poloviny hřiště poslala dlouhý balon do vápna soupeřek, kde číhal klatovský útočný štírek, Lucia Elisabeth Dubská, na svou příležitost. A byla to právě ona, která ve 14. minutě otevřela skóre zápasu.

O pět minut později si klatovská útočnice Julie Chobotová chytře zastavila nepřesný výkop táborské brankářky, poslala vysoký míč do vápna, kde operovala znovu něčím účinným naspeedovaná Lucia Elisabeth Dubská, která balon vybojovala, vypálila, a i když se gólmanka Táborska snažila, kulička za pomocí neoddiskutovatelně existující gravitace skončila za jejími zády. „No jo, to jsou ty její nové střelky,“ zaznělo s údivem z klatovské lavičky.

Přinesly střeleckou fazónu Lucie Dubské nové kopačky?

„Mám na tuhle sezonu nové kopačky a zatím mi to tam padá,“ podotkla s úsměvem skromně autorka obou gólů Klatov Lucia Elisabeth Dubská, která se může pyšnit pěknou střeleckou bilancí – ve dvou zápasech dala čtyři góly.

Zdroj: Yvetta Chmelová

„Ale mohla jsem jich dát víc. Škoda, že jsem všechny šance neproměnila,“ litovala 160 centimetrů vysoká útočnice, která první fotbalové krůčky dělala na strážovském trávníku a která zanedlouho oslaví osmnáctiny. Tu také po utkání hodně štvalo, že ona a její spoluhráčky nechaly soupeřky pomýšlet na lepší výsledek. „Nevím, co se stalo, jestli snad to úmorné horko. Ale bylo to pro všechny stejné, takže hlavně si za to můžeme samy. Dělaly jsme chyby, špatně jsme si přihrávaly a dopouštěly jsme se nepřesností,“ bylo jasné Dubské.

Hostující Táborsko dalo do konce první půle kontaktní gól

A právě toho využily hostující hráčky, které to ani za nepříznivého stavu v žádném případě nezabalily, a ve 35. minutě snížily. Tereza Marešová, která opravdu hodně větrala domácí obranu, utekla po pravé straně. Z úhlu sice trefila jen bližší tyč, jenomže od ní se míč odrazil do vápna na kopačku Lucie Bálkové, která pohotově balon doklepla do klatovské sítě.

Po změně stran se domácí hráčky strachovaly o výsledek, hrály zakřiknutě, čehož hostující fotbalistky využívaly. Ale ty si vylámaly zuby na opoře Klatov mezi třemi tyčemi Jitky Löffelmannové. Klatovy navíc vyrovnaný duel dohrávaly v oslabení bez vyloučené kapitánky Markéty Rajalové, která v 84. minutě vyfasovala červenou kartu za zastavení soupeřky v šanci nedovoleným způsobem, když hasila průšvih (hrubou chybu) svých spoluhráček. Ale Klatovanky hnány skvělým publikem dotáhly duel do vítězného konce.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Lví podíl na tom, že tři body nakonec zůstaly v Klatovech, měla zkušená brankářka Jitka Löffelmannová. Ta si odbyla divizní premiéru mezi třemi tyčemi Klatov v roli maminky, a to dokonce dvojnásobné. „Je to trochu jiné, musím myslet na to, že je mám a že mě potřebují, proto si nemůžu moc ublížit. Ale chytám už dlouho, byť s přestávkou, a když stojím v bráně, úplně tohle nejde regulovat. V zápalu boje do toho stejně jdu, jdu si pro míč tak, jak jsem zvyklá a jak nejlépe umím,“ uvedla 30letá gólmanka s ligovými zkušenostmi.

Naštěstí to dobře dopadlo, oddechla si Löffelmannová

Ta si zpočátku duelu proti Táborsku myslela, že to půjde mnohem snadněji, dvoubrankový náskok a mírná herní převaha to naznačovaly. Ale realita byla trochu jiná. „Začátek první půle vypadal docela nadějně. Myslela jsem si, že dáme více gólů a že to bude klidnější utkání. Jenže my jsme pak trošičku šlapaly vodu. Holky na konci první půle a ve druhém poločase byly úplně svázané. Proto byl zápas pro mě náročnější, musela jsem si vzadu dávat velký pozor,“ řekla k duelu Jitka Löffelmannová.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Podle ní soupeřky z Táborska mají svoji velkou kvalitu, hrály dobře, a především pak už zmiňovaná Tereza Mašková byla podle klatovské gólmanky dost velkou hrozbou. „Kdyby ji některá ze spoluhráček více náběhem podpořila, asi by to pro nás byly těžké chvíle. Ale naštěstí to dobře dopadlo, čelily jsme v závěru tlaku, musely jsme ustát několik přímáků, dohrávaly jsme v početní nevýhodě, ale body zůstaly doma, to je nejdůležitější,“ oddechla si Jitka Löffelmannová.

„Jitka je zkušená brankářka, která v utkání potvrdila své kvality a tým několikrát podržela,“ vyzdvihl výkon gólmanky trenér žen SK Klatovy 1898 Jiří Pytel. „A ano, body zůstaly doma, ale bylo to vydřené vítězství v neúprosném horku,“ konstatoval kouč. „Věděli jsme, že tým Táborska posílil, a že bude těžkým soupeřem. Věděli jsme, že nás soupeř bude eliminovat v útoku a zaměří se na ofenzivní fotbal. Nicméně, až na pár výjimek jsme zápas ustáli. Jediným negativem byly neproměněné šance. Přesto všem hráčkám děkuji," uvedl.

Zdroj: Yvetta Chmelová

I tak ostříleného trenéra trochu vystrašila situace z 84. minuty – červená karta a vyloučení opory týmu kapitánky Markéty Rajalové. „Upřímně, hra v oslabení je vždy nepříjemná a dost ošemetná. Ale stalo se, kapitánka zatáhla za záchrannou brzdu, když hasila hrubou chybu spoluhráček, a za faul dostala červenou kartu,“ konstatoval trenér Pytel na závěr svého hodnocení.

Klatovské fotbalistky jsou po dvou odehraných kolech zatím stoprocentní – stejně jako Hradiště a TJ Mokré. V dalším kole cestují Klatovanky ven, ale ne moc daleko. Už v sobotu je totiž čeká třaskavé krajské derby na půdě Jiskry Domažlice, která v úvodu sezony dvakrát těsně prohrála a její bodové konto zeje prázdnotou. Pikantní mač má svůj úvodní výkop naplánovaný na 15 hodin.

SK Klatovy 1898 – FC Táborsko 2:1

Poločas: 2:1. Branky: 14. a 19. Dubská - 35. Bálková. Rozhodčí: Bureš. ŽK: 1:0 (86. Pousková). ČK: 1:0 (84. Rajalová). Diváci: 56. SK Klatovy 1898: Löffelmannová – Farná, Kaslová, Voráčová, Rajalová, Pousková, Janotová, Veringerová, Chobotová, Čubanová, Dubská. Střídající hráčky: Kováříková, Petrželková, Hofmeisterová, Hrachová, Ulrychová, Klembarová. Trenér: Jiří Pytel.FC Táborsko: Horáková – Kubů, Matoušková, Nováková, S. Tichá, A. Tichá, Marešová, Mrázková, Dvořáková, Měřínská, Veřtátová. Střídající hráčky: Hrstková, Bálková, Čechová, Kvapilová, Macková. Trenérka: Lenka Kakosová.

