Hru od velkého vápna k velkému vápnu na hřišti s umělou trávou na Soukeníku v Sezimově Ústí přinesl začátek zápasu pátého kola divizní skupiny C mezi domácím Táborskem a fotbalistkami z Klatov. V lehkém deštíku se neurodila vůbec žádná šance ani na jedné straně. O trochu vzruchu se až v 10. minutě hry postarala hostující Magdalena Hrachová, která taktickým faulem zastavila unikající Kateřinu Dvořákovou. Za svůj prohřešek vyfasovala žlutou kartu.

Ani poté se obraz hry nezměnil. Až ve 35. minutě začaly být domácí hráčky iniciativnější, díky čemuž měly územní převahu – hrálo se jen polovině hostujících fotbalistek. Ty se brzy malinko oklepaly a ve 38. minutě Klára Hessová zatáhla míč po levé lajně a nacentrovala jej do malého vápna.

Jenomže tam nabíhající Lucia Elisabeth Dubská na míč jen o kousek nedoskočila. Balon ještě chtěla do své moci získat klatovská Kristýna Jančová, ale byla u něj dříve táborská gólmanka Veronika Pěchová. Vzápětí se ke kuličce dostala hostující Klára Hessová, našla Petru Čubanovou, ale z tohoto prvního mráčku, který vypadal nebezpečně, nezapršelo.

Ve 39. minutě rozehrávala hostující Klára Hessová roh, ale Veronice Kaslové ve vápně hlavička nevyšla podle vysněných představ a tak míč projel vápnem až k Petře Čubanové, jenomže z její nabroušené kopačky míč bránu minul.

A Klatovanky pak okusily hořkost otřepaného rčení „nedáš – dostaneš“. Na jejich bránu se totiž valil útok domácích, který hostující hráčky hasily před velkým vápnem nedovoleným zákrokem. Ve 42. minutě se z přímého kopu obloučkem pod břevno do klatovské sítě trefila Johanka Mrázková. Klatovská gólmanka Michaela Müllerová, která měla v bráně divizní premiéru, neměla sebemenší šanci. Na nepříjemný gól do šatny do poločasové přestávky už Klatovanky odpověď nenašly - Táborsko tak po půli vedlo těsně 1:0.

Avšak s velkým odhodláním otočit nepříznivý stav nastupovaly hráčky v klatovských červených dresech do druhého poločasu. Ale hned po rozehrání to bylo Táborsko, které vystrčilo růžky. Centr Terezy Kvapilové ale nenašel ve vápně adresáta, její spoluhráčka naštěstí pro Klatovy trestuhodně promáchla.

To už ovšem zavelela ke zteči klatovská kapitánka Markéta Rajalová, ale její pokus gólmanka vyrazila nohou pryč ze strašidelného území, ovšem vzápětí akci přerušil ku podivu všech čárovým rozhodčím signalizovaný ofsajd. Na druhé straně pozlobila klatovskou defenzivu včetně gólmanky Müllerové rychlonohá Kateřina Dvořáková, ale neuspěla. Následující přímý kop z pravé strany zneškodnila pozorná strážkyně hostující svatyně.

V 58. minutě konečně vyšla jedna z výraznějších střel na bránu Táborska, ale její chytačka si s pokusem Petry Čubanové s přehledem poradila a o tři minuty později z těžkého úhlu prověřila také pozornost klatovské gólmanky domácí Dvořáková. V 73. minutě po standardce odhlavičkovala Markéta Rajalová ve středovém kruhu míč přesně k Veronice Kaslové a ta vybídla k úniku Petru Čubanovou. Jenomže v souboji tváří v tvář byla úspěšnější gólmanka domácích, která střelu klatovské kanonýrky rukou vyškrábla.

Západočešky zabraly, ale čas ubíhal kvapíkovým tempem. V 84. minutě mohla (a chtěla) vyrovnat Rajalová, ale míč poslala nad bránu. Pak Magdalena Hrachová po přihrávce od kapitánky netrefila bránu. Klatovanky sice bojovaly, ale i přes obrovské úsilí se jim vůbec nic nedařilo. Vázla kombinace, přihrávky, domácí hráčky byly u všeho dříve. A týmu z města karafiátů se už vyrovnat nepodařilo, byť si na body po dvou prohrách hodně brousil zuby.

„Byl to z naší strany tragický výkon. Nejhorší v sezoně. Jakoby byly naše hráčky myšlenkami úplně někde jinde. Hráli jsme lépe až v poslední desetiminutovce, a to je hodně málo. Na konci zápasu jsme navíc neproměnili dvě velké šance. Pro mě byl předvedený výkon v Táborsku velkým zklamáním,“ mrzelo po zápase trenéra SK Klatovy 1898 Václava Míku, jehož svěřenkyně klesly na šestou příčku. Tu ovšem mohou vylepšit už v sobotu od 14 hodin na půdě TJ Blatná, která je předposlední, ale o uplynulém víkendu získala první body v sezoně.

FC Táborsko – SK Klatovy 1898 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 42. Mrázková. ŽK: 1:2 (78. Tichá - Hrachová, 50. Farná. Rozhodčí: Kazda – Váňa, Fiala. Diváci: 30. Hřiště: SA Soukeník (UMT), Sezimovo Ústí. Sestava FC Táborsko: Pěchová – Kvapilová, Matoušková, Mrázková, Tichá, Čechová, Marešová, Bálková, Horáková, Kubů, Macková. Střídající hráčky: Tichá, Čančurová, Boháčová, Dvořáková, Rybáková. Trenérka: Lenka Kakosová. Sestava SK Klatovy 1898: Müllerová – Hrachová, Nagyová, Farná, Malá, Rajalová, Kaslová, Němcová, Dubská, Hessová, Čubanová. Střídající hráčky: Jančová, Pešlová, Lucáková, Presslová. Trenéři: Václav Míka a Radek Smolík. Příští soupeř Klatov: TJ Blatná.

