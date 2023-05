/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalistky SK Klatovy 1898 zvládly nedělní utkání 15. kola céčkové skupiny České divize žen, když na domácím hřišti porazily Blatnou přesvědčivě 5:1, zvítězily v pátém ze šesti jarních duelů a vyhouply se na třetí místo průběžného pořadí soutěže.

Česká divize žen, skupina C (15. kolo): SK Klatovy 1898 - TJ Blatná 5:1. | Video: Yvetta Chmelová

Západočešky proti Blatné, která se krčí na předposlední příčce, potvrdily roli papírových favoritek. Přesto do zápasu šly s velkou pokorou a maximální soustředěností. „Nikdy nemůžeme brát zápas jako předem vyhraný, i když nastupujeme proti papírově slabšímu soupeři. Tentokrát se nám povedlo nezaspat začátek a hrály jsme po celou dobu utkání svoji hru," pochvalovala si po vítězství nad Blatnou kapitánka klatovského družstva Markéta Rajalová.

Ta by maximálně spokojená s výhrou a třemi body i proto, že podzimní vzájemné utkání skončilo na jihu republiky remízou 1:1. „Ale to byl úplně jiný zápas," poznamenala Rajalová, která v Klatovech plní i funkci hrající asistentky.

„Měly jsme jiné trenérské vedení a jiný herní projev. Teď už máme něco odehráno, máme nějaké nové zkušenosti z přípravy i z dalších zápasů. Naše hra má konečně hlavu a patu. A pořád na sobě makáme,“ řekla fotbalistka.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Přestože konečný výsledek vypadá nakonec docela jednoznačně, soupeřky, které na klatovské hřiště přijely od zámku, kde se natáčela české filmová pohádka Šíleně smutná princezna, srdnatě bojovaly. Na své hostitelky, s nimiž na podzim před svými fanoušky urvaly jeden cenný bodík, to ani tak nestačilo.

Domácí hráčky hrály disciplinovaně, navíc se jim podařilo vstřelit pěkné branky. Lví podíl na dobrém a přesvědčivém výkonu Klatovanek měla zcela jistě také zkušená stoperka Klára Hessová. Ta na svoje nožky nazula kopačky po delší přestávce zapříčiněné vážným zraněním, kvůli kterému nedohrála utkání na podzim právě v Blatné. Ještě než se aktérky duelu pustily do boje, klatovský tým při nástupu na hřišti popřál své kapitánce Markétě Rajalové, která v den zápasu slavila krásné kulatiny. Usměvavá slečna, co to docela dobře umí s merunou, dostala parádní kytici a novou kapitánskou pásku s logem klubu, kterou si okamžitě pyšně navlékla na svou levé paži.

Hned po úvodním hvizdu sudího Jiřího Bureše to byly fotbalistky z Blatné, které jako první prověřily pozornost klatovské gólmanky Hofmeisterové. Ta byla ve střehu a rozehrála akci, kterou na druhé straně hřiště zakončovala Chobotová.

Z první vážnější akce domácích hráček ovšem nic nebylo, protože mičuda skončila těsně vedly blatenské brány. Další šanci měla opět agilní Julie Chobotová, která provětrala gólmanku Blatné Lenku Horelicovou ve 13. minutě z přímého kopu. O tři minuty později to byla z další standardky hrající trenérka Petra Čubanová, ale ani ta přízemním pokusem gólmanku nenachytala.

Ve 21. minutě zvedla fanoušky ze sedaček slibná akce, když Julie Chobotová našla při rychlém přečíslení přesnou přihrávkou Petru Čubanovou, ta ale tutovou příležitost spálila. Ale pak přišla 23. minuta, která konečně přinesla do klatovského tábora radost. Klára Hessová parádně vybídla Lucii Elisabeth Dubskou, která samotinká sprintovala k zařízení soupeřek a nedala gólmance žádnou šanci, protože její parádní zakončení k právě tyčce bylo nechytatelné. Ve 29. minutě se role nahrávačky chopila autorka vedoucího gólu Dubská. Posunula míč Petře Čubanové, která střelou k levé tyči nezaváhala.

Klatovské hráčky dál dobývaly blatenskou svatyni, hrálo se převážně na polovině hostujícího týmu. Ale po přihrávce kapitánky Markéty Rajalové Julie Chobotová bránu netrefila. Pak Klára Hessová poslala parádní centr do vápna, Natálie Presslová prodloužila kouli hlavou na číhající Lucii Elisabeth Dubskou, ale ta měla trochu vychýlenou mušku. Poslední jmenovaná ve 39. minutě nedokázala úspěšně zakončit samostatný únik, do kterého ji poslala Čubanová. Dubská ale vše napravila o šedesát sekund později, když v brejku chytře přelobovala brankářku Blatné a navýšila tak vedení Klatov už na 3:0.

Slabší chvilku si Klatovanky vybraly v závěru prvního poločasu. Ve 42. minutě to zkusila z těžkého úhlu jedna z hráček Blatné, gólmanka Klatov Marie Hofmeisterová vyskočila co to šlo, a sice si na míč sáhla, ale ten putoval dál a hostující Denisa Pečená pohodlně uklidila hlavou míč do odkryté brány.

Jenomže gól do šatny tým Klatov nerozhodil, a tak se po poločasové přestávce obraz hry příliš nezměnil. Blatná občas zahrozila, třeba jako sedm minut po pauze, ale proti snížení byla domácí brankářka Hofmeisterová, která ze svého repertoáru vytasila excelentní zákrok. Následná dorážka jedné z blatenských bojovnic pak skončila pouze nad brankou. A kulička v síti neskončila ani v 69. minutě, kdy chybující gólmanku Hofmeisterovou zaskočila na brankové čáře pohotová klatovská rychlonožka Julie Chobotová. A tak přišel trest, zákonitě.

V 71. minutě Klatovanky navýšily svůj náskok, když se parádním lobem prezentovala oslavenkyně Markéta Rajalová. Ta vybojovala míč, na levé straně hřiště zhruba pětadvacet metrů od brány zvedla hlavu, a s přehledem nadýchaným obloučkem poslala míč za záda blatenské gólmanky.

Zkrátka: bylo prostě vidět, že Rajalová ví, co dělá. V 80. minutě po přihrávce od kapitánky napřáhla z dálky Marcela Voráčová, ale síť Blatné nerozvlnila. O minutu později měla tutovku na kopačce hrající trenérka Klatov Petra Čubanová, ale v úniku přestřelila. To ji však mrzet nemuselo, neboť vzápětí vše napravila - 5:1. Zvýšit náskok domácích mohla ještě v závěru duelu Julie Chobotová, ale její centr do vápna ukryla ve své náručí gólmanka Blatné.

Klatovanky tak vyhrály 5:1 a posunuly se v tabulce jedné ze skupin ženské divize na třetí místo. To udělalo radost celému týmu i fanouškům, ale zejména kapitánce Markétě Rajalové, která svoje narozeniny oslavila parádním gólem. „Byla to skvělá týmová práce, všechny hráčky podaly výborný výkon. Všem moc děkuji za předvedenou hru. Velký dík samozřejmě patří i našim fantastickým fanouškům,“ chválila a nešetřila slovy díků kapitánka.

Ta kvitovala i velice podařený comeback uzdravené střední obránkyně Kláry Hessové. „Přinesla do naší hry klid, je to skvělá fotbalové dirigentka a velká bojovnice. Její zkušenosti jsou pro tým velkým přínosem, její přítomnost na hřišti je znát,“ vyzdvihla spoluhráčku z defenzivých řad.

Rajalová si zároveň mnula ruce, protože Klatovy se po výhře vyhouply na parádní třetí místo tabulky. Ale v oblacích se vznášela jen malou chviličku. Bleskurychle se vrátila nohama na zem a spřádala plány na další dny.

„V dalším kole nehrajeme, máme volno kvůli lichému počtu účastníků v soutěži. A to, že ze zápasového tempa vypadneme, nebude moc příjemné. Ale na druhou stranu: budeme mít zase více času na regeneraci a namotivování se na dalšího soupeře, kterým bude kvalitní Hradiště. Bude to tvrdý oříšek, ale budeme hrát doma, naši skvělí fanoušci budou našim dvanáctým hráčem a my uděláme všechno pro to, abychom Hradišti vrátily porážku z podzimu,“ dodala záložnice.

Utkání 17. kola divizní skupiny C, v němž ženy SK Klatovy 1898 nastoupí na domácím Rozvoji proti TJ Hradiště je na pořadu 20. května od 17 hodin.

SK Klatovy 1898 – TJ Blatná 5:1

Poločas: 3:1. Branky: 23. a 40. Lucia Elisabeth Dubská, 29. a 82. Petra Čubanová, 71. Markéta Rajalová – 42. Denisa Pečená. Rozhodčí: Jiří Bureš. ŽK: 0:0. ČK: 0:0. Diváci: 56. Sestava SK Klatovy 1898: Marie Hofmeisterová - Klára Hessová, Valentýna Němcová, Monika Farná, Marcela Voráčová, Markéta Rajalová, Martina Rovňanová, Eva Kováříková, Petra Čubanová, Julie Chobotová, Lucia Elisabeth Dubská. Střídající hráčky: Michaela Röschelová, Ivana Nagyová, Natálie Presslová, Kristýna Lucáková, Veronika Šafandová, Kateřina Petrželková, Michaela Müllerová. Trenérka: Petra Čubanová. Sestava TJ Blatná: Lenka Horelicová – Tereza Hanzlíková, Nikola Chárová, Monika Dušánková, Renata Ďulíková, Zuzana Švarcová, Petra Klásková, Nikola Němejcová, Klára Šebková, Martina Honnerová, Denisa Pečená. Střídající hráčky: Petra Želízková, Anežka Hamplová, Agáta Sýbková, Anna Hynková, Denisa Fronková. Trenér: Oldřich Šebek.

