V pátek deklasovaly Prachatice a slavily postup v Poháru žen FAČR. A na ten fotbalistky SK Klatovy 1898 navázaly o dva dny později také v úvodním kole nového soutěžního ročníku divizní skupiny C, ve kterém se západočeské bojovnice představily na půdě Spartaku Kaplice.

Česká divize žen, skupina C, 1. kolo: Spartak Kaplice - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) 1:3 (0:1). | Video: Yvetta Chmelová

Klatovanky byly v prvním poločase fotbalovější, své soupeřky předčily ve všech herních činnostech. Mohou jen litovat neproměněných šancí. A to se jim mohlo vymstít, protože ve druhé půli domácí tým zamíchal sestavou a obraz hry byl rázem vyrovnanější. Naštěstí ani jim se nepovedlo proměnit několik výborně vypracovaných šancí, a byly to naopak hráčky Klatov, které udeřily. Dvěma slepenými góly se dostaly do vedení, a to si už vzít nenechaly. Klatovy vyhrály 3:1 a připsaly si první tři body do tabulky.

Klatovy na jihočeské trávníku začaly lépe a herní převaha přinesla ovoce v patnácté minutě hry. Kapitánka Markéta Rajalová vybojovala míč na polovině hřiště, přesnou přihrávkou našla vpravo Petru Čubanovou, která bystrým zrakem postřehla, že gólmanka Kaplice Martina Poutníková je dále od své brány a parádním lobem rozvlnila síť – 0:1. I pak měly klatovské fotbalistky častěji balon na svých kopačkách, gólem ale žádná z dalších minimálně pěti šancí neskončila. Domácí hráčky své soupeřky moc netrápily, po přeskupení sestavy sice byly na hřišti více vidět, ale brankářku Klatov nezaměstnaly.

Domácí kouč na vývoj utkání zareagoval po obrátce změnami v sestavě, a Kaplice začala vystrkovat růžky. V 50. minutě byly domácí fotbalistky blízko k vyrovnání, zahrávaly rohový kop, po kterém se ke kuličce jako první dostala klatovská kapitánka Markéta Rajalová. Ve snaze z malého vápna uklidit nebezpečí míč orazítkoval břevno a naštěstí vyskočil ven.

Po zahozených šancích Klatov se opět dostaly ke slovu domácí hráčky. V 59. minutě domácí Jihočešky dost pozlobily hostující defenzivu, do největší šance se dostala Simona Čaňková, zprava mířila přesně pod břevno, ale pozorná klatovská gólmanka Marie Hofmeisterová svůj tým podržela a střelu bravurně vytáhla na roh. V 63. minutě po rohovém kopu zahrála jedna z klatovských hráček ve vápně rukou a hlavní sudí Luboš Zabilka nařídil pokutový kop. Ten ve vyrovnávací gól přetavila Markéta Bartoníčková.

Klatovské fotbalistky to ale nezlomilo, byť domácí hráčky v ten moment určitě pomýšlely na nějaký bodový zisk. Klatovanky přidaly, vytvářely si šance, ale gólem skončila až ta z 68. minuty. Zkušená fotbalistka Petra Čubanová šikovně prostrčila míč na Luciu Elisabeth Dubskou, a ta z velkého vápna nezaváhala.

Klatovy zase o gól vedly a znovu to byla malá, ale šikovná útočnice Klatov Lucia Elisabeth Dubská, která vnesla do tábora Klatov velkou radost. V 70. minutě Magdalena Hrachová vybojovala míč na vlastní polovině hřiště, poslala míč doleva Julii Chobotové a pobídla nabíhající Martinu Pouskovou. Její pokus gólmanka vyrazila, míč se dostal k Dubské a ta jej uklidila do sítě – 1:3.

Skóre se už pak nezměnilo, protože po chaosu ve vápně hasila průšvih v odkryté bráně stoperka Klatov Veronika Kaslová a na druhé straně spalovaly šance klatovské bojovnice. A tak svěřenkyně klatovského trenéra Jiřího Pytla mohly slavit vítězný start a tříbodový zisk. A nutno podotknout, že zcela zasloužený.

„Spokojenost panuje se třemi získanými body. Pozitivem je, že se nám povedlo zapojit do týmu nové hráčky. A negativa? Určitě neproměňování šancí. Myslím, že ukazujeme, že fotbal hrát umíme, ale chybí nám zatím klid v zakončení," říkl po zápase na jihu Čech Jiří Pytel, trenér žen SK Klatovy 1898.

I proto se výhra na hřišti Spartaku nerodila lehce. „Určitě ne tak, jak bych si přál," pokyvoval kouč. „Ale holky znám. Vím, jaké to jsou bojovnice, které umí bojovat až do konce, a ve druhém poločase to znovu dokázaly. Za to jim moc děkuji," kvitoval klatovský lodivod. Sám si ale moc dobře uvědomuje, že jedna vlaštovka jaro nedělá. „Stále je na čem pracovat," dodal Jiří Pytel.

Spartak Kaplice - SK Klatovy 1898 1:3

Poločas: 0:1. Branky: 63. Bartoníčková z penalty – 68. a 70. Dubská, 15. Čubanová. Rozhodčí: Zabilka – Hladík, Lach. ŽK: hráno bez karet. Diváci: 42. Sestava Spartak Kaplice: Poutníková – Jedličková, Tošilová, Fičíková, Petříková, Čaňková, Krátká, Kovaříková, Straková, Pálková, Chvalová. Střídající: Klomfarová, Vávrová, Pártlová, Bandyová, Bartoníčková. Trenér: Filip Hejna. Sestava SK Klatovy 1898: Hofmeisterová – Kaslová, Petrželková, Voráčová, Hrachová, Rajalová, Pousková, Veringerová, Chobotová, Čubanová, Dubská. Střídající: Křížová, Müllerová. Trenér: Jiří Pytel.

